Война — день 607: ВСУ отбили наступление на востоке и продвинулись на юге

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные смогли отбить очередное российское наступление на Авдеевку, а также продвинуться на южном направлении, где оккупантов удалось оттеснить с западной окраины Работино. При этом россияне останавливаться не собираются и продолжают проводить мобилизацию неблагонадежных лиц в своих депрессивных регионах, однако эти новобранцы едва могут покрыть потери на фронте

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Таврическое направление из-за больших потерь россияне перебросили дополнительные потери. При этом в ВСУ сообщают, что новоприбывшие не ориентируются на местности и, скорее всего, не уведомлены о ситуации там.

С данными за 20 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 604: ВСУ вдохновились получением ATACMS и имеют частичный успех на фронте

О том, что происходило 21 октября, читайте в материале: Война — день 605: оккупанты перебрасывают силы и несут "впечатляющие" потери под Авдеевкой

Информацию за 22 октября смотрите по ссылке: Война — день 606: ВСУ выбивают живую силу и технику оккупантов на Донетчине