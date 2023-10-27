Теперь гражданин россии пополнит обменный фонд

На Сватовском направлении во время зачистки вражеских позиций пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" взяли в плен контрактника армии рф. Он единственный, кто выжил из своего военного подразделения.

По предварительной информации, сам оккупант родом из москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Пленный рассказал украинским бойцам, что сам решил пойти воевать против Украины для того, чтобы заработать деньги. По его словам, кремль ежемесячно выплачивает российским военным зарплату в размере 200 тыс. рублей за то, что они убивают украинцев.

Также москвич подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют узников из подразделений "шторм" и "черная мамба".

В Госпогранслужбе отметили, что пленный остался единственным живым военным из своего подразделения. Теперь он пополнит обменный фонд.

Фото кафиров. Источник: ГНСУ

Напомним, что недавно воины Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, выполняющие задачи в окрестностях Бахмута, взяли в плен командира одного из добровольческих батальонов армии рф. Взятый в плен вражеский майор оказался командиром добровольческого батальона "Алга" 72 омсбр рф.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области. В результате пострадали 8 спасателей.