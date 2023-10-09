Ценный обменный фонд: под Бахмутом взяли в плен командира батальона окупантов, видео

Украинские военные провели уникальную операцию

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на Бахмутском направлении. Воины Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, выполняющие задачи в окрестностях Бахмута, взяли в плен командира одного из добровольческих батальонов армии рф.

Как сообщается на странице бригады в Facebook, захват российского офицера стал результатом проведения военными уникальной операции на Бахмутском направлении. Взятый в плен вражеский майор оказался командиром добровольческого батальона "Алга" 72 омсбр рф.

В третьей отдельной штурмовой бригаде отметили, что теперь он станет одним из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов. Следует отметить, что имя пленного не указывается.

Также бригада опубликовала видео, на котором показан захват вражеского офицера. На кадрах видно, что он был ранен. По словам самого российского майора, он получил ранение во время артиллерийских обстрелов.

Украинские бойцы после непродолжительного опроса перенесли пленного в импровизированное укрытие. Состояние своего подразделения враг комментирует словами: "Здесь ***да сколько полегло".

Как известно, 72-я отдельная мотострелковая бригада рф была сформирована в 2022 году для участия в вооруженной агрессии против Украины. В мае 2023 года в боях за Бахмут понесла значительные потери.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как украинским воинам удалось пленить российского оккупанта, у которого была пустая аптечка и практически разряженный автомат. Пленный россиянин рассказал, что не хотел воевать, но его принуждали.