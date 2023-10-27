Глава НСЗУ могла нанести убытки стране на миллионы: вспыхнул новый скандал

Наталья Гусак заявила, что деятельность НСЗУ кому-то мешает

Офис Генпрокурора Украины в четверг, 26 октября, провел обыски в офисе Национальной службы здоровья Украины. Глава НСЗУ Наталья Гусак получила подозрение в служебной халатности, которая привела к убыткам на более чем 2 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. В НСЗУ отреагировал на обыски, а сама Гусак заявила, что ей скрывать нечего.

По версии следствия, глава НЗСУ должным образом не провела проверку работ по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения в апреле 2022. В результате из госбюджета были выделены деньги на оплату, но сами работы так и не были выполнены. Сейчас прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения Наталье Гусак.

Сама подозреваемая говорит, что постоянные проверки ее службы "безосновательны и инициированы теми, кому НСЗУ мешает".

"Главными принципами моей работы в НСЗУ всегда были и остаются прозрачность и подотчетность. Однако за то время, что я возглавляю НСЗУ, постоянно сталкиваюсь с проверками со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Буду откровенной: часто – безосновательных и инициированных теми, кому НСЗУ "мешает". "По странному совпадению", обыски проходили вчера — в день, когда начался внеплановый мониторинг первых медучреждений, оказывающих неонатальную помощь… А еще – в то время, когда происходит активная подготовка к контрактовке медучреждений на следующий год. Такое вот совпадение… Соблюдая действующее законодательство и тайны следствия, пока не имею права разглашать никаких деталей", — написала глава НСЗУ на своей странице.

Она отметила, что сейчас НСЗУ работает в штатном режиме и выполняет свои обязательства. Ирина Гусак и ее коллеги активно сотрудничают со следствием. В самой Нацслужбе здоровья Украины назвали обыски "давлением", а их цель — заблокировать работу структуры

"Мы расцениваем обыски как давление на НСЗУ с целью блокировать работу Службы… Ничто не остановит дальнейшую трансформацию медицинской системы и создание единого медицинского пространства, где бесплатные услуги каждый сможет получать прозрачно и по понятным правилам.Деятельность Национальной службы здоровья – публичная и открытая для каждого. Вся информация о заключении договоров с медучреждениями, контрактировании, оплате предоставлятелям медуслуг по пакетам Программы медицинских гарантий, о финансировании Программы "Доступные лекарства" есть в свободном доступе на сайте НСЗУ", — заявили в НСЗУ.

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