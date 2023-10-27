Голова НСЗУ могла завдати збитків країні на мільйони: спалахнув новий скандал

Наталія Гусак заявила, що діяльність НСЗУ комусь заважає

Офіс Генпрокурора України у четвер, 26 жовтня, провів обшуки в офісі Національної служби здоров’я України. Голова НСЗУ Наталія Гусак отримала підозру у службовій недбалості, яка призвела до збитків на більш ніж 2 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. У НСЗУ відреагував на обшуки, а сама Гусак заявила, що їй приховувати нема чого.

За версією слідства, голова НЗСУ належним чином не провела перевірку робіт з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я у квітні 2022 року. У результаті з держбюджету були виділені гроші на оплату, але самі роботи так і не були виконані. Наразі прокуратура вирішує питання про обрання запобіжного заходу Наталі Гусак.

Сама підозрювана каже, що постійні перевірки її служби "безпідставні та ініційовані тими, кому НСЗУ заважає".

"Головними принципами моєї роботи в НСЗУ завжди були та залишаються прозорість та підзвітність. Проте за той час, що я очолюю НСЗУ, постійно стикаюся з перевірками з боку контролюючих та правоохоронних органів. Буду відвертою: часто – безпідставних та ініційованих тими, кому НСЗУ заважає". "За дивним збігом", обшуки проходили вчора — у день, коли розпочався позаплановий моніторинг перших медустанов, які надають неонатальну допомогу… А ще – в той час, коли відбувається активна підготовка до контрактування медустанов на наступний рік. Такий збіг… Дотримуючись чинного законодавства та таємниці слідства, доки не маю права розголошувати жодних деталей", — написала голова НСЗУ на своїй сторінці.

Вона зазначила, що зараз НСЗУ працює у штатному режимі та виконує свої зобов’язання. Ірина Гусак та її колеги активно співпрацюють зі слідством. У самій Нацслужбі здоров’я України назвали обшуки "тиском", а їхня мета — заблокувати роботу структури

"Ми розцінюємо обшуки як тиск на НСЗУ з метою блокування роботи Служби…Ніщо не зупинить подальшу трансформацію медичної системи та створення єдиного медичного простору, в якому безоплатні послуги кожен зможе отримувати прозоро і за зрозумілими правилами. Діяльність Національної служби здоров'я — публічна і відкрита для кожного. Вся інформація про укладення договорів з медзакладами, контрактування, здійснення оплат надавачам медпослуг за пакетами Програми медичних гарантій, про фінансування Програми "Доступні ліки" є у вільному доступі на сайті НСЗУ", — заявили в НСЗУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що силовики знову налетіли з обшуками до в.о. мера Сум Юлії Павлік. Правоохоронці перевіряли факти незаконного привласнення грошей міськрадою.