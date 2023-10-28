"Жизнь наших бойцов - самое дорогое": в 45 городах походит акция "Деньги на ВСУ" (фото и видео)

Люди вышли на улицы в надежде донести свое мнение до властей

В субботу, 28 октября, в Украине проходят митинги в поддержку ВСУ. Одновременно в 45 городах Украины люди требуют от местных властей, чтобы в бюджетах на 2024 год были заложены средства для Сил обороны и чтобы деньги направляли на армию, а не на благоустройство городов.

Днепр

В Днепре около 200 человек собрались на акцию протеста у здания горсовета. Горожане протестуют против выделения бюджета на благоустройство города. Вместо этого митингующие просят выделять средства в помощь армии, пишет Telegram-канал "ХДніпро". Люди держат в руках плакаты "Брусчатка — это кровь ВСУ", "Делите бюджет так, как будто на нуле ваши, а не наши родные" и другие.

Кривой Рог

Также люди с таким же требованием вышли на улицы в Кривом Роге. Они протестуют против неуместных во время войны расходов на благоустройство и требуют направить средства на помощь украинской армии. "Жизнь наших бойцов — самое дорогое, все остальное подождет", — написано на плакате одной их участниц акции.

Запорожье

Проходит акция "В первую очередь ЗСУ" и в Запорожье. По словам главы правозащитной ОО "HEROU" Валерии Морозовой, участники собрались, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины, пишет "Суспільне Запоріжжя".

"Мы требуем правок к законопроекту №137, которые позволят использовать бюджеты местных налогов без ограничений. То есть, на местах мы сможем наконец-то закупать помощь для Вооруженных сил Украины", — рассказала она.

Одесса

Также с требованием прежде всего направлять финансирование на ВСУ люди вышли к горсовету в Одессе. У них в руках плакаты: "Требую все средства на ВСУ, ремонты потом", "Стоп неадекватные тендеры, ВСУ в первую очередь". Люди скандируют: "Власть, услышь громаду" и "Деньги на ВСУ!", передает "Суспільне Одеса".

Напомним, 27 октября в Киеве на Майдане Незалежности родственники военнослужащих провели акцию протеста. Они требовали проведения ротации, поскольку многие воины находятся на фронте без перерыва и отдыха с самого первого дня полномасштабного вторжения. "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото с места.