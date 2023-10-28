"Оружие Франкенштейна": Украина усиливает ПВО неожиданным способом

Подобные модернизации позволят использовать больше западных образцов вооружения

Украина и США производят "оружие Франкенштейна", чтобы усилить возможности нашей страны по отражению угрозы с воздуха.

Как говорится в материале NY Times, в рамках программы "FrankenSAM" проходит модернизация западного вооружения, чтобы сделать его совместимым с большим запасом советского оборудования, которое все еще имеется в распоряжении украинской армии.

В качестве примера там приводят модернизацию американских ракет Sea Sparrow для запуска с пусковых установок "Бук", другой разработкой была модификация ракет "воздух-воздух" Sidewinder под работу с советскими радарами. Эти модификации прошли испытания на военных базах в США и осенью будут переданы Украине.

Также издание отметило, что помимо прочего из-за российского вторжения пришлось возвращать в строй ракеты Hawk, которые авторы материала назвали "реликвией времен холодной войны".

Отмечается, что Украина с самого начала войны пытается креативно импровизировать с полученным от Запада оружием и искать способы совместить его с арсеналом советских времен. При этом получается это у нее эффективно, хоть и иногда неожиданно.

Теперь это касается примерно 60 установок "Бук", к которым Украина попросила помочь найти боекомплект. Однако понимая, что у Запада скорее всего нет большого количества российских ракет, поступило предложение переделать эти пусковые установки для запуска ракет стран НАТО. Хоть на это ушло много времени, однако экспертам Пентагона все же удалось найти способ использовать для запусков из этих систем ракет морского базирования Sea Sparrow.

То же касается и "Сайдвиндеров", которые изначально были предназначены для запуска с самолетов, но теперь были переделаны для запуска с наземных носителей и связаны с радарами советского производства. Однако теперь Киев и Вашингтон совместно ломают голову над интеграцией ракет Patriot с имеющимися в запасе ВСУ радарами, что может стать самой мощной вариацией "оружия Франкенштейна".

В свою очередь военный аналитик Гудзоновского института в Вашингтоне Джан Касапоглу сообщил, что это хорошая идея, так как позволит Украине сохранить арсенал на случай затяжной войны, а также использовать даже те образцы вооружения, которые "пылятся на складах стран НАТО".

Ранее секретарь РНБО Алексей Данилов пообещал, что у россиян "будет гореть одно место" от ракет, которые Украина получит в ближайшее время. Вместе с тем союзники настаивают, что Украина должна применять их только по своей территории.