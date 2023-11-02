Портреты путина, оружие и много чего еще: что нашли у секты АллатРа, к которой принадлежит Баканов (фото)

Организатору секты сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины разоблачила лидеров псевдорелигиозной секты АллатРа на антиукраинской деятельности. В Киеве и в другихрегионах была заблокирована подрывная деятельность более 20 очагов этой группировки, которые действовали на пользу рф.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что под видом "миссионерства" участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию рф и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством москвы.

"Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные представительства в каждом областном центре нашего государства. Эти ячейки АллатРа массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля. Для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов фигуранты создали собственный ютуб-канал, насчитывающий около полумиллиона пользователей", — говорится в сообщении.

Организаторы распространяли в сети пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества". Также они агитировали людей за то, чтобы оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

"В ходе расследования были получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников АллатРа", — сказали в СБУ.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что весной 2022 года по поддельным документам организаторы этой секты уехали в одну из европейских стран. За это время главари успели создать "филиалы" в России, Беларуси и нескольких странах Европы и Азии.

В целом было проведено 74 обыска, в ходе которых правоохранители заблокировали 20 очагов преступной группировки. Отмечается, что в ходе этих обысков обнаружили пропагандистскую литературу, оккультную символику, портреты путина, российскую валюту, оружие.

"Лидер организации сообщен о подозрении сразу по четырем статьям УКУ. Другим пяти организаторам составлено сообщение о подозрении по аналогичным статьям", — подытожили в МВД.

В Офисе Генерального прокурора сказали, что гражданину Украины, который организовал деятельность преступной секты, было сообщено о подозрении. Ему инкриминировано создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, государственная измена, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. ч. 1, 2 статьи 111, ч. 2 статьи 436-1, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в секте АллатРа участники продвигают псевдонауку об инопланетянах и сговоре тайных элит. В ней, к слову, по словам СМИ, состоят также вице-премьер Украины Ирина Верещук, экс-глава СБУ Иван Баканов и известный украинский певец Виталий Козловский.