Портрети путіна, зброя та багато чого ще: що знайшли у секти АллатРа, до якої належить Баканов (фото)

Організаторк секти повідомлено про підозру

Служба безпеки України викрила лідерів псевдорелігійної секти АллатРа на антиукраїнській діяльності. У Києві та в інших регіонах було заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що під виглядом "місіонерства" учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію росії й публічно просували кремлівську ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом москви.

"Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру і власні представництва в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти й поширювати ідеї кремля. Для пошуку однодумців і поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал", — йдеться у повідомленні.

Організатори розповсюджували в мережі пропагандистські "повідомлення" та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого "благодійного товариства". Також вони агітували людей за те, щоб окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

"Під час розслідування було отримано незаперечні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа", — сказали в СБУ.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що навесні 2022 року за підробленими документами організатори цієї секти поїхали до однієї з європейських країн. За цей час ватажки встигли створити "філії" в росії, Білорусі та кількох країнах Європи та Азії.

Загалом було проведено 74 обшуки, під час яких правоохоронці заблокували 20 осередків злочинного угруповання. Наголошується, що під час цих обшуків виявили пропагандистську літературу, окультну символіку, портрети путіна, російську валюту, зброю.

"Лідеру організації повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями УКУ. Іншим п’ятьом організаторам складено повідомлення про підозру за аналогічними статтями", — підсумували в МВС.

В Офісі Генерального прокурора сказали, що громадянин України, який організував діяльність злочинної секти, було повідомлено про підозру. Йому інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, державна зрада, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму, виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України (ч. 1 ст., 2 статті 111, ч. 2 статті 436-1, ч. 3 статті 436-2 КК України). Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в секті АллатРа учасники просувають псевдонауку про інопланетян та змову таємних еліт. У ній, до речі, за словами ЗМІ, також віцепрем’єр України Ірина Верещук, ексглава СБУ Іван Баканов і відомий український співак Віталій Козловський.