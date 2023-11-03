Количество погибших от удара по Новой почте до сих пор растет: сколько уже жертв

Следствие продолжается

Количество жертв в результате российского удара по терминалу "Новой Почты" в пгт Коротич Харьковской области продолжает расти. Погиб еще один мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Еще одной жертвой российского террора стал 29-летний молодой человек. Он получил ранения во время атаки и был госпитализирован, однако сегодня утром, 3 ноября, его сердце перестало биться.

Отмечается, что по состоянию на сейчас уже известно о 8 погибших и 15 раненых. Следствие продолжается.

Напомним, что удар по терминалу новой почты произошел поздно вечером 21 октября. В этот момент на предприятии находились 22 работника, которые сортировали посылки с лекарствами и гуманитарную помощь. Известно, что россияне нанесли удар ракетами С-300, ведь специалисты взрывотехнического управления изъяли на месте ее обломки. 22 октября 2023 года было объявлено днем траура по погибшим на "Новой почте".

Напомним, ранее мы писали о том, как отреагировали на Западе на террористический удара россии по "Новой почте".