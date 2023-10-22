Удар по "Новой почте" под Харьковом: появилась реакция Запада и новые важные детали (фото, видео)

По факту обстрела начато досудебное расследование

Стали известны детали обстрела оккупантами терминала "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района вечером в субботу, 21 октября. Сигнал воздушной тревоги раздался менее чем за минуту до ракетного удара.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар был нанесен около 22:15. Как уточнили в Министерстве внутренних дел, в этот момент на территории терминала находились 22 человека.

По последней информации, из них 6 человек погибли и 16 ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу. По информации Синегубова, 2 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие.

В МВД подчеркнули, что специалисты взрывотехнического управления обнаружили на месте обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэкспертами проводят осмотр тел погибших.

Обломки ракеты

В Прокуратуре Харьковской области сообщили, что все работники были гражданскими. Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Разрушенный терминал

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара произошло значительное разрушение здания терминала. После попадания на объекте произошел пожар на площади около 300 кв. м. Также были повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.

В разрушенном терминале

В ГСЧС подчеркнули, что в 00:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 47 человек личного состава.

Ликвидация последствий удара

В "Новой почте" отметили, что в понедельник, 22 октября, компания объявляет день траура. Как сообщает 24 Канал, предприятие работало круглосуточно, там сортировали грузы по районам и уже утром грузовики забирали отправку. Сотрудники "Новой почты", работающие в других отделениях, сделали все, чтобы помочь своим коллегам: оказывали им первую медицинскую помощь, выносили на улицу, передавали медикам. Также отмечается, что тела некоторых сильно пострадали, поэтому в полиции будут опознавать их по ДНК.

"Когда я был в здании, то увидел вспышку с правой стороны, громкий гул и почувствовал, как подлетает посылка. Дальше была пыль, тьма, обломки, и мы быстро с товарищами эвакуировались из здания. Из терминала, куда прилетело, вытаскивали людей и передавали людей и передавали каретам скорой помощи. Смогли вытащить двух коллег", – рассказал работник "Новой почты" Алексей Корниенко.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередное преступление россиян. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь россию к ответственности.

"Вновь ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине — ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения. Пренебрежение кремля к жизни должен увидеть весь мир", — написала она.

Напомним, 18 октября россияне обстреляли Запорожье, Днепр и Харьков. При этом в последнем после взрывов возникли перебои со светом.