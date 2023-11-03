Армия рф штурмует Авдееву неспроста: подполковник назвал главную цель оккупантов

Военное руководство рф не жалеет человеческого ресурса для достижения поставленных целей

У российских оккупантов есть две цели захвата Авдеевки и всей Донецкой области в целом — политическая и военная. Поэтому врагс 10 октября атакует украинские позиции, теряя при этом до 70% своих солдат.

Такое мнение высказал подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима. Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

Владимир Гулима пояснил, что есть определенные проблемы вокруг иностранной помощи Украине. К этому прибавились еще и события на Ближнем Востоке, где Израиль пытается уничтожить террористическую организацию ХАМАС. Как результат часть внимания и помощи Запада переключена именно туда. Российские пропагандисты же пытаются трактовать промедление в выделении финансов и техники Украине как потерю поддержки со стороны Запада. Эксперт считает, что российское руководство решило воспользоваться сложившейся ситуацией и достичь определенных политических целей. Речь идет о захвате очередного украинского города. В кремле считают, что так "они якобы сохраняют некую мощь".

"Таким образом, они пытаются склонить как украинское руководство, так и мировое к мнению о необходимости переговоров. В частности, мы слышали, как на это намекал Шойгу. Но понятно, что эти переговоры они не видят иначе, как только на своих условиях.", — отметил Владимир Гулима.

Подполковник запаса еще раз отметил тот факт, что "личный состав для российского командования, для российского государственного руководства – это ничто. Две-три сотни убитыми, как говорится, погоды не делают.".

Карта боевых действий Авдеевка, 1 ноября. Источник deepstatemap.live

Ранее "Телеграф" сообщал о подвиге 6-й роты 2-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Вооруженных сил Украины во время штурма россиянами Авдеевки 10-13 октября. Украинские военные продержались в полуокружении трое суток.