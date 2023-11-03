Залп украинскими ATACMS впервые показали на детальном видео: куда полетели ракеты (видео)
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Удар был выполнен с помощью пусковой установки HIMARS
Украинские защитники мощно поздравили артиллеристов и ракетчиков с их профессиональным праздником. Они запустили "салют" из долгожданных ATACMS, которые передали нам в прошлом месяце, по вражеским целям.
Видеоролик опубликовал на своей странице украинский журналист Юрий Бутусов. Он присоединился к поздравлениям, а также отметил, что это видео стало первым из Украины, на котором видно пуски этих ракет днем.
На нем можно детально рассмотреть и ракету, и то как именно она направляется к цели. Данный удар был выполнен с помощью пусковой установки на колесном шасси под названием HIMARS. Стоит отметить, что у Украины есть также и гусеничные варианты этих РСЗО под названием M270. Они также могут запускать ATACMS.
А вот журналист Роман Шрайк, анализируя видео, пришел к выводу, что дата съемки этих пусков могла быть 25 октября, когда была уничтожена С-400 под Луганском.
Напомним, что первое применение ATACMS было зафиксировано в средине прошлого месяца. Удары пришлись по аэродромам в Луганске и Бердянске. Тогда же стало известно и о модификации этих ракет, которые передали нам союзники. Ими являются "MGM 140-А". Это ракеты с инерциальной системой управления и головной кассетной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Она имеет дальность стрельбы до 165 км.
О том, что нужно знать о ракетах ATACMS вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, что было установлено количество уничтоженной техники в результате удара ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске.