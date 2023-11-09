Ситуация крайне сложная: эксперт рассказал о событиях на Бахмутском направлении (карта)

Противник все еще верит в то, что он сможет удержать свои рубежи

Враг не дает закрепиться украинским военным на важных позициях на Бахмутском направлении. Противник регулярно проводит контратаки на позиции ВСУ в районе Андреевки и Клещеевки.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, информация о том, что ВСУ пересекли железнодорожную ветку вблизи Андреевки под Бахмутом, не соответствует действительности.

"К сожалению, нет, потому как противник сосредоточил на этом участке фронта немало своих подразделений, в том числе подразделения "Шторм-Z", которые прямо сейчас пытаются контратаковать наши позиции в районе Клещеевки и Андреевки, как минимум, с целью замедлить продвижение украинской армии на восток", — сказал он.

По его словам, враг также активизировал свои усилия вдоль дороги Т-0513 между Горловкой и Бахмутом. Там противник начал строительство укрепсооружений.

Ситуация в районе Андреевки и Клещеевки

"То есть противник все еще верит в то, что он сможет удержать свои рубежи и позиции в Бахмуте и в его окрестностях и имеет для этого достаточно серьезные основания", — отметил Селезнев.

Ситуация в районе Бахмута

Военный эксперт также добавил, что сейчас ВСУ переживают очень трудный этап на данном направлении, так как противник не перестает атаковать.

"Ситуация крайне сложная. В то же время в районе Андреевки и Клещеевки сейчас идут встречные бои. Наши штурмовые подразделения, в первую очередь, 3-я отдельная штурмовая бригада пытается продвигаться на восток, а ей навстречу продвигаются российские оккупационные подразделения", — завершил он.

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