Ситуация крайне сложная: эксперт рассказал о событиях на Бахмутском направлении (карта)
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Противник все еще верит в то, что он сможет удержать свои рубежи
Враг не дает закрепиться украинским военным на важных позициях на Бахмутском направлении. Противник регулярно проводит контратаки на позиции ВСУ в районе Андреевки и Клещеевки.
Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, информация о том, что ВСУ пересекли железнодорожную ветку вблизи Андреевки под Бахмутом, не соответствует действительности.
"К сожалению, нет, потому как противник сосредоточил на этом участке фронта немало своих подразделений, в том числе подразделения "Шторм-Z", которые прямо сейчас пытаются контратаковать наши позиции в районе Клещеевки и Андреевки, как минимум, с целью замедлить продвижение украинской армии на восток", — сказал он.
По его словам, враг также активизировал свои усилия вдоль дороги Т-0513 между Горловкой и Бахмутом. Там противник начал строительство укрепсооружений.
"То есть противник все еще верит в то, что он сможет удержать свои рубежи и позиции в Бахмуте и в его окрестностях и имеет для этого достаточно серьезные основания", — отметил Селезнев.
Военный эксперт также добавил, что сейчас ВСУ переживают очень трудный этап на данном направлении, так как противник не перестает атаковать.
"Ситуация крайне сложная. В то же время в районе Андреевки и Клещеевки сейчас идут встречные бои. Наши штурмовые подразделения, в первую очередь, 3-я отдельная штурмовая бригада пытается продвигаться на восток, а ей навстречу продвигаются российские оккупационные подразделения", — завершил он.
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