Авдеевский провал россиян: генерал Маломуж рассказал, чего хотели оккупанты и как просчитались

За неделю ВСУ "вынесли" две бригады из трех, которые враг бросил на захват города

После почти недельного штурма Авдеевки, начавшегося 10 октября, россияне резко сбавили темпы наступления на этот город. Снизилась их активность и под Купянском на Харьковщине, где наступление началось еще раньше, чем на Донбассе.

О том, чего пытались добиться оккупационные войска этими операциями, а также – чего ожидать на фронтах в обозримом будущем, "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

"Враг давно готовился к наступательным операциям. путин хотел продемонстрировать перед ухудшением погоды, что у россиян есть перспективы не только сдержать украинское контрнаступление, но и провести собственные успешные операции, захватив в том числе ряд городов. Соответствующие октябрьские задачи были поставлены перед генштабом и минобороны рф. И герасимов с шойгу рьяно взялись их выполнять", – отмечает Николай Маломуж.

Параллельно с этим раскручивался соответствующий маховик пропаганды. Именно об этом были, по словам эксперта, недавние заявления представителя рф при ООН василия небензи в стиле "украинское наступление захлебнулось, а вот мы сейчас покажем, как надо…"

Правда, когда всё пошло не так, как рассчитывали в стране-агрессоре, сам же путин начал рассказывать, что рф вовсе и не наступает даже, а ведет "активную оборону", подчеркивает генерал.

"Сперва усилия были сосредоточены на Купянске. С ходу этого сделать не удалось, так что на том участке фронта (Купянско-Лиманское направление) оккупанты перешли к более долговременной операции. Не прекращая попыток штурмовать наши позиции, пытаться окружить Купянск. Надеясь проломить украинскую оборону – и рвануть на Харьков. А примерно с 10 октября начались мощные атаки на Авдеевку, которую пытаются окружить или занять", – рассказывает Николай Маломуж.

По его словам, тут для кремля важны как информационная составляющая (уйти на время распутицы с некими новыми "территориальными приобретениями"), так и оперативно-тактическая – заставить нас перемещать резервы из-под Бахмута, с Запорожского направления. Растягивать свои силы.

"Для путина крайне важно, чтобы мы не отбили Бахмут. Слишком много сил и средств (и человеческих, и информационных) бросил кремль, чтобы взять этот город и сотворить вокруг этой пирровой победы ореол "славы" русского оружия. И тут Бахмут важен, прежде всего, в политическом плане, – поясняет экс-глава Службы внешней разведки. – И у руководства страны-агрессора были надежды, что мы оттянем оттуда свои силы, пытаясь спасти Авдеевку. Еще одна составляющая — не исключено, что, по оценкам российской разведки, Авдеевское направление могло быть одним из альтернативных, скрытых для наступления наших Сил обороны на Донецк – с его возможным освобождением от почти десятилетней оккупации. Об этом, по мнению россиян, было наше продвижение в районе поселка Опытное, где удалось потеснить противника. Да и в принципе Авдеевка – хороший плацдарм для атаки на облцентр, освобождение которого стало бы невероятно болезненным ударом для путина и его своры".

Все приготовления врага мы видели, уверяет Николай Маломуж, в том числе через возможности разведки (космической, полевой, дроновой).

"Перемещение такого количества сил и средств (под Авдеевку россияне согнали фактически три новые бригады) не может пройти незамеченным. Так что к атакам сотен танков и БТР украинские воины оказались готовы. Тем более, что авдеевские позиции – это мощнейшие укрепления, которые так или иначе совершенствовались с 2014 года. Ведь это была фактически постоянная горячая точка. В итоге после почти недельного нашествия, чуть продвинувшись по флангам, взяв, а потом вновь потеряв какие-то позиции, оккупанты выдохлись. И понесли громадные потери", – подчеркивает генерал.

Ведь концентрация довольно больших сил и средств – это мишени для различных видов нашего вооружения, отмечает он. В ход пошли ракетные системы, дальнобойная артиллерия, САУ, атаки дронов.

"Как результат – рекордные потери врага за многие месяцы. В день россияне теряли в среднем около 900-1000 человек, огромное количество бронетехники. Примерно за неделю мы "вынесли" две бригады из трех, которые рф бросила на Авдеевку. Колоссальные потери. Нечто подобное мы устроили врагу в районе Бахмута. Теперь он получил "мясорубку" в районе Авдеевки. И лишается возможности подкреплять резервами свои оборонительные позиции в районе того же Бахмута, а также у Работино на Запорожье (не давая нам пойти на Токмак и Мелитополь)", – рассказывает Николай Маломуж.

Он считает, что в целом ситуация сложная, но – уже контролируемая нами. Да, отмечает генерал, мы отошли с некоторых позиций. Но исключительно для сохранения своих сил и средств. И, маневрируя, быстро вернули свое. Тогда как у противника – огромные потери и в живой силе, и в бронетехнике.

"Авдеевская операция стала для россиян провальной. Восполнить быстро потери, которые они там понесли – невозможно. Кстати, потери такие во многом связаны с тем, что на фронт военное командование рф бросает неподготовленных бойцов. Без соответствующего прикрытия, потому что вражеская авиация боится приближаться к нашим позициям. И мощные огневые система типа "Солнцепека" приближать к зоне активных боевых действий оккупанты боятся. Потому что наши современные дальнобойные средства поражения быстро находят такие цели. В итоге в бой бросают устаревшие танки и бронетранспортеры, которые мы сжигаем десятками, сотнями", – акцентирует генерал.

По его мнению, на фоне утилизации значительных российских резервов для нас открываются хорошие перспективы продолжать свои наступательные действия – медленно, но верно. Чтобы в какой-то момент нанести разящий удар, прорвать оборону противника на определенном участке и, выйдя на оперативный простор, начать гнать врага куда более быстрыми темпами, чем наблюдалось в этом году.