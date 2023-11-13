Украинцы перессорились в сети из-за недешевых круассанов

В сети нашли круассан раздора

В украинском сегменте интернета сейчас активно разгорается спор из-за дорогих трат во время войны. Под раздачу попали круассаны с "кусачей" ценой, но некоторые встали на их защиту.

Так, в сети завирусился пост блогера и кондитера, опубликовавшей фото круассана, который ей очень понравился. К самой выпечке претензий ни у кого не возникло, но на его цену многие обратили внимание. Так в одном из киевских заведений за круассан со сливочным и шоколадным кремом в молочном шоколаде просят 165 гривен.

Именно эти цифры стали триггером для возникновения целого, как пишут в сети", "срача" в комментариях. Возмущенные такой ценой украинцы задавались вопросом о целесообразности таких трат во время войны. Другие же считают, что 165 гривен за один круассан — это якобы и в обычной жизни перебор и "потреб***дсво" (культ предметов, товаров и услуг, культ успеха как элемента богатства и сребролюбия). Защитники же таких трат утверждают, что нет ничего плохого, чтобы иногда побаловать себя каким-то дорогим продуктом.

Напомним, ранее мы писали о том, что продавщица обругала женщину из-за украинского языка на Одесчине. В сети скандал.