Буданов назвал дату, когда рф может "сломаться": какие прогнозы он делал раньше

Он подчеркнул, что "это не прогноз, а ожидание"

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, война может длиться еще долго, а россия не будет подписывать никакого договора с Киевом и коалицией союзников. В этом случае рф будет осуществлять хаотичные обстрелы нашей территории, но без ведения мощных боевых действий.

Такое мнение Буданов высказал в статье NV. Он добавил, что сейчас россия еще сохраняет экономическую устойчивость.

"Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис топлива, резкое подорожание продуктов питания и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они почувствуют в 2025 году", — считает глава ГУР.

Однако, по его словам, цепи производства в россии пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год. При этом усталость от войны среди россиян стремительно растет, также быстро сокращается население, в том числе и мужское, хотя это не означает, что у президента рф владимира путина возникнут проблемы с "пушечным мясом".

Буданов высказал надежду, что 2025 год станет "переломным" для "разрушительных изменений" в россии. "Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что "это не прогноз, а ожидание". Вероятность разрушительных процессов в рф базируется на ряде факторов.

"Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и будут сильно менять любые предварительные расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", – отметил Буданов.

Какие прогнозы Буданов делал ранее

Прежде всего стоит отметить, что Буданов был едва ли не единственным топ-чиновником Украины, который был абсолютно уверен в полномасштабном вторжении россиян и даже опубликовал карту с вероятными направлениями ударов. Он говорил, что на Киев россияне пойдут через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес, на юге захватят Херсон, а десант россиян попытается высадиться в Одессе.

В апреле 2022 года Буданов говорил, что переломный момент в войне с российскими оккупантами наступит во второй половине августа 2022 года, а активная фаза пойдет на убыль до конца прошлого года. Его аргумент был в том, что якобы ресурсов у рф было только на первые 12 месяцев, и ВСУ по крайней мере смогут зайти на территорию Крыма. Как видим, это не сбылось.

Летом прошлого года глава ГУР заявлял, что путин не будет воевать до последнего, так как это грозит крахом государственности в рф. Зимой 2022 года появился первый его прогноз об окончании войны: конец 2023 года с восстановлением всех границ до 1991 года. 28 октября Буданов говорил о возможном частичном разрушении россиянами Каховской ГЭС, но добавил, что контрнаступление это не остановит.

Весной 2023 года Буданов заявил о решающей, последней битве этой войны между россией и Украиной. Ее окончание можно ожидать как в этом, так и в следующем году. Буданов не называл конкретную дату, но охарактеризовал это как "очень близкое будущее".

Напомним, ранее Буданов рассказал, что за период контрнаступления неоднократно бывал на линии фронта. Он добавил, что если это дало положительные результаты, значит, все было сделано правильно. Если положительного результата нет – значит, были ошибки.