В Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию украинцев: о ком речь

Закон могут доработать, если его поддержат

Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов. Впрочем, в Раде прямо сейчас думают о том, чтобы освободить от них одну из категорий граждан.

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в парламенте. Согласно тексту документа, он преследует цель поддержки волонтерского движения в Украине. Именно его участников предлагают освободить от мобилизации.

Чтобы законно избежать мобилизации, волонтер должен отвечать следующим критериям:

гражданин Украины военнообязанного возраста и состояния, работающий (не менее чем на 0,75 ставки);

занимающийся предпринимательской деятельностью (и не имеющий налоговых задолженностей);

официально занимается волонтерской деятельностью (входит в Реестр волонтеров, имеет удостоверение волонтера утвержденного образца);

имеет подтверждающие документы, которые в текущем или предыдущем месяце осуществлял волонтерскую деятельность.

Как отмечает "Новини Live", пока законопроект недоработан. Например, не определены количество волонтерской помощи, которую нужно предоставлять ежемесячно, чтобы иметь отчетность и отсрочку от мобилизации.

"Это может повлечь за собой массовую регистрацию псевдоволонтеров, которые просто хотят избежать службы", — предположили журналисты.

Однако, говорится в материале, автор закона Геогий Мазурашу утверждает, что он против того, чтобы насильно тянуть человека в армию. Поэтому в первую очередь не прописывал в документе меры пресечения, но готов дорабатывать законопроект, если его примут в первом чтении.

Напомним, ранее мы писали о том, что кто из украинцев подпадет под мобилизацию в ноябре.