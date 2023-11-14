Укр

В Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию украинцев: о ком речь

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Генеральный штаб ВСУ Новость обновлена 14 ноября 2023, 15:28

Закон могут доработать, если его поддержат

Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов. Впрочем, в Раде прямо сейчас думают о том, чтобы освободить от них одну из категорий граждан.

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в парламенте. Согласно тексту документа, он преследует цель поддержки волонтерского движения в Украине. Именно его участников предлагают освободить от мобилизации.

Чтобы законно избежать мобилизации, волонтер должен отвечать следующим критериям:

  • гражданин Украины военнообязанного возраста и состояния, работающий (не менее чем на 0,75 ставки);
  • занимающийся предпринимательской деятельностью (и не имеющий налоговых задолженностей);
  • официально занимается волонтерской деятельностью (входит в Реестр волонтеров, имеет удостоверение волонтера утвержденного образца);
  • имеет подтверждающие документы, которые в текущем или предыдущем месяце осуществлял волонтерскую деятельность.

Как отмечает "Новини Live", пока законопроект недоработан. Например, не определены количество волонтерской помощи, которую нужно предоставлять ежемесячно, чтобы иметь отчетность и отсрочку от мобилизации.

"Это может повлечь за собой массовую регистрацию псевдоволонтеров, которые просто хотят избежать службы", — предположили журналисты.

Однако, говорится в материале, автор закона Геогий Мазурашу утверждает, что он против того, чтобы насильно тянуть человека в армию. Поэтому в первую очередь не прописывал в документе меры пресечения, но готов дорабатывать законопроект, если его примут в первом чтении.

Напомним, ранее мы писали о том, что кто из украинцев подпадет под мобилизацию в ноябре.

Теги:
#Украина #Война #Мобилизация #Волонтер