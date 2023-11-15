Поставить "Газпром" и "Роснефть" на колени: может ли Украина ответить врагу на удары по энергетике

Страну-агрессор можно лишить десятков миллиардов долларов прибыли, говорят эксперты

С приближением холодов россия готовит следующий раунд обстрелов объектов украинской энергосистемы. Восстановив запас ракет, кремль надеется устроить украинцам повтор прошлогодних масштабных блекаутов.

Однако в ответ на ракетные и дроновые атаки ВСУ тоже могут нацелить свое оружие на российскую нефтегазовую инфраструктуру. В интервью Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это было бы справедливо, ведь именно "Газпром" и "Роснефть" являются основными двигателями экономики страны агрессора.

Действительно ли Украина сможет поставить российский нефтегазовый сектор на колени, решил узнать "Телеграф".

Экономическая важность нефтегазового сектора для россии

До полномасштабной войны нефтегазовый сектор являлся одним из основных движителей российской экономики. И хотя западные ограничения значительно уменьшили доходы кремля от экспорта нефти и газа, в январе 2023 года они составляли 18,5 млрд долларов, что на 38% ниже, чем 30 млрд долларов, полученных москвой в январе 2022 года, за месяц до вторжения в Украину. .

Однако и те 18,5 миллиарда оказались очень хорошей выручкой за энергоносители на фоне снижения доходов РФ до 78 млрд долларов за 10 месяцев этого года.

На фоне роста цены нефти до рекордных 100 долларов за баррель, россия сумела избежать ограничений "Большой семерки" для значительной части своего нефтяного экспорта. Она успешно сотрудничает с растущим количеством малоизвестных торговых компаний, чтобы разработать новые системы для транспортировки своей нефти.

Так, чтобы не дать врагу продолжать получить доходы от продажи энергоносителей, любая атака на этот сектор может нанести серьезный ущерб российской экономике.

По каким целям могут ударить ВСУ

Как отметил в разговоре с "Телеграфом" политический эксперт и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, любые объекты, усиливающие россию и способствующие продолжению агрессии на территории Украины, являются военными целями.

— Российские ТЭЦ, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы являются объективными военными целями украинской армии. Независимо от того, где такие цели находятся – на украинских оккупированных территориях или территориях российской федерации. Любое нанесение ущерба российской критической инфраструктуре является положительным явлением, поскольку приближает нашу победу. Удары по нефтепроводам и объектам энергетики, за исключением атомных электростанций, могут считаться законными военными целями, – говорит политконсультант.

Однако, по словам Виталия Кулика, мы не можем наносить удары по транспортным коридорам. А именно таковы газонефтепроводы, которые экспортируют российскую нефть на Запад.

российская нефть до сих пор попадает на европейские рынки, несмотря на санкции.

Это касается нефтепровода "Дружба", газопроводов, идущих через Украину в Европейский Союз, а также в обход нашей территории — обоих "Северных" и "Турецкого" потоков.

— Нефтебаза, поставляющая горючее для российских танков и тепловая станция, работающая на военные объекты – это одна история. А нефте- и газопроводы, идущие через нашу территорию – другая. Это обязательство перед нашими западными партнерами в качестве транзитера. Конечно, это выглядит довольно странно, что в условиях войны происходит транзит. Но в нем заинтересованы наши партнеры. Мы хотели бы, чтобы они полностью ввели эмбарго на российские энергоносители. И это было бы правильное решение, но этого решения пока нет, — говорит Виталий Кулик.

Как отмечает политолог, сейчас мы можем видеть некоторые ограничения поставок, частичные отказы. Постепенно ЕС избавляется от зависимости от российских энергоносителей. Поэтому разрушенный газопровод "Северный поток — 2" в этом контексте является положительным явлением.

— Тогда трубопроводы, которые сейчас являются основным источником поставок газа и нефти, для Европы лишатся любой добавленной стоимости. Они будут иметь смысл только в реверсивном режиме поставок газа и нефти из портов Балтики и Адриатики в Украину. Но пока окончательно Европа не вышла из этой зависимости, мы можем поддерживать целостность газотранспортной системы, в известной степени гарантировать ее неприкосновенность и безопасность. Конечно, все это условно. Ведь удары по этой же системе могут наносить сами россияне. Они и сейчас атакуют газопроводные станции и отдельные ответвления газопроводов, говорит Виталий Кулик.

Режим молчания

В то же время эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил в комментарии "Телеграфу": даже если такие цели будут определены, их перечень никто не станет обнародовать.

ВСУ могут достать куда угодно, ведь наши дроны летают далеко. Украинские силы обороны уже неоднократно наносили удары по объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры и базам ГСМ. Эти атаки были успешны, поэтому они будут продолжаться. Ведь без нефтепродуктов оккупанты не смогут поддерживать боеспособность подразделений вооруженных сил.

– Рассказывать российской разведке о том, куда мы собираемся попасть, нельзя, потому что они защитят соответствующие объекты дополнительными средствами противовоздушной обороны, – говорит специалист по энергетическим вопросам.

Выгодно ли атаковать нефтегазовую инфраструктуру рф

По словам политолога Виталия Кулика, подрыв украинскими силами российских газопроводов и нефтепроводов не совсем целесообразен, а даже вреден. Сейчас мы, напротив, должны сохранить эту инфраструктуру, а после победы думать, что с ней делать дальше.

Однако возможности асимметричного ответа у нас есть всегда. Это может быть даже деятельность партизан на территории российской федерации наряду с поддержкой, например, "Курской народной республики".

Пожар на крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе россии

– Возможность нанести вред есть. Но говорить, что мы пойдем на такие действия или что мы заточены на разрушение нефтегазовой инфраструктуры россии, по-моему, преждевременно. Определенные действия могут потребоваться в определенный момент, но скорее точечные. Только ради того, чтобы нанести вред ради вреда, тратить эти ресурсы нет смысла. Должна быть какая-то экономическая, политическая или военная цель. Потому что только россия может наносить удары только для того, чтобы разрушить нам отопительный сезон, — говорит политолог.

По словам Виталия Кулика, Украина не имеет того инструментария и того количества ракет и дронов, которые способны были бы разрушить рф отопительный сезон в ответ, даже если брать какую-то отдельную область. Нам важнее использовать все эти средства для продолжения борьбы именно на фронте.

— Использовать эти усилия больше смысла там. Хотя мы можем симметрично отвечать. Если военное руководство примет такое решение, значит, есть определенная военная целесообразность. Но, по моему мнению, это, скорее, хорошая ИПСО и доказательство нашей способности, – считает Виталий Кулик.

Напомним, по данным ГУР МО Украины, российские кафиры накопили 800 высокоточных ракет и могут производить в течение каждого месяца еще 100.