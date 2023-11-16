У Ирана уже есть обогащенный уран: на сколько ядерных бомб его хватит

Иран не выполняет взятые на себя обязательства

Иран накопил запасы обогащенного урана, которых достаточно для создания нескольких ядерных бомб. При этом власти страны отказываются выполнять требования ООН.

Об этом говорится во внутренних отчетах МАГАТЭ. Документ попали в распоряжение Reuters.

Издание сообщает, что в распоряжении Ирана уже 128,3 кг урана, обогащенного до уровня 60%. При дальнейшем обогащении до уровня 90% этого будет достаточно для производства трех ядерных бомб.

Агентство, опираясь на конфиденциальные отчеты МАГАТЭ, пишет, что в Иране до уровня 60% ежемесячно обогащают в среднем около 3 кг урана. В отдельные месяцы – до 9 кг.

Высокопоставленный дипломат США сказал Reuters, что Иран – "единственная страна в мире, которая обогащает уран до столь высокого уровня, не производя при этом ядерного оружия".

Следует отметить, что в 2022 году Совет МАГАТЭ потребовал от власти Ирана допустить международное расследование относительно появления следов урана на объектах государства, которые не были заявлены им как ядерные. Прогресса в расследовании не было. Кроме того, договоренность о переустановке оборудования для мониторинга, которое Иран демонтировал в прошлом году, была выполнена частично.

Также в сентябре Тегеран отозвал аккредитацию у некоторых ведущих инспекторов МАГАТЭ.

В отчетах агентства говорится, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства.

Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, пишет, что вероятность того, что в Иран из-за этого будут применены новые санкции, очень мала. Это связано с тем, что США и Европа будут избегать новых осложнений в регионе из-за войны Израиля с террористическим движением ХАМАС.

Напомним, что в январе 2023 года глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КИР).

Уже в начале мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, якобы, Иран накопил материал, которого достаточно для создания пяти ядерных бомб.

В октябре Пентагон доложил, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем через две недели.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ГУР рассказали о больших неудачах россии с ядерными силами.