ВСУ продолжают операцию на левом берегу Херсонщины: подробности и карта боев

ВСУ продолжают отражать вражеские атаки

Украинские военные продолжают операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также Силы обороны Украины сдерживают атаки противника на других участках фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что российские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 18 ноября не добились подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на купянском направлении вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Петропавловки (7 км восточнее Купянска), Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска) и в направлении Лимана близ Торского (15 км западнее Кременной) и севернее Серебрянки (10 км юго-западнее Кременной).

Кроме того, 18 ноября украинские войска начали штурм вблизи Бахмута, но не совершили ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Также 18 ноября российские войска продолжили наступательные действия вокруг Авдеевки и получили незначительные подтвержденные территориальные достижения. Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись севернее Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне на юго-восточной окраине Авдеевки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские нападения к востоку от Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки), Степного и Авдеевки, к югу от Тоненького и возле Керамика (14 км северо-западнее Авдеевки).

Кроме того, по данным аналитиков, российские войска недавно незначительно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка в Марьинке. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска достигли ограниченных территориальных достижений в северо-западной части Марьинки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Марьинки и Новомихайловки (9 км юго-западнее Донецка). Украинский Генштаб также отметил, что украинские силы отразили атаку к югу от Водяного (5 км к северо-востоку от Угледара).

Также 18 ноября украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не совершали ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Украинские войска продолжали боевые действия на левом берегу Херсонской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска удерживают позиции на востоке береговой части Херсонской области. Российский блогер утверждал, что украинские силы при артиллерийской поддержке безуспешно атаковали вблизи Поймы, Песчановки и Крынок. Российские милблогеры утверждали, что украинские силы продолжают перерасывать дополнительный личный состав пехоты на восточный берег. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили 12 атак россии на восточном берегу Херсонской области.

Как сообщал Телеграф, 17 ноября ВСУ официально подтвердили информацию об успехах Сил обороны на левобережье Херсонщины. Пресс-служба Морской пехоты ВСУ сообщила, что в результате заранее спланированных мероприятий Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр Херсонской области. В ходе операции морпехам удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Как ранее комментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, речь идет о боевых действиях на линии от 3 до 8 км от среза воды вдоль всего берега Днепра.