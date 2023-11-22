Вражеская агентура есть не только в штабах: в 3-й ОШБ сделали тревожное заявление

Агенты могут работать не только на россию

В 3-й отдельной штурмовой бригаде, бригаде "Азов" и спецподразделении Главного управления разведки Минобороны "Кракен" есть люди, которые пытаются собирать и сливать информацию. Они постоянно предпринимают попытки попасть в эти подразделения.

Об этом в интервью youtube-каналу "Бомбардир" заявил экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, такие люди могут работать как на российские, так и украинские спецслужбы.

"Даже сейчас у нас в подразделении есть и могут быть, и постоянно пытаются впихнуть агентуру кого угодно. И россияне, и украинские спецслужбы. Они с разными целями это делают. Украинские спецслужбы это делают с одной задачей, россияне это делают с другой задачей. Но да, это происходит", — заявил Жорин.

При этом он отметил, что обезопасить подразделение от проникновения вражеских агентов очень сложно. В то же время Жорин заявил, что правильное расслоение информации внутри подразделения позволяет сделать деятельность таких людей безрезультатной.

"Я уверен в том, что вот сейчас в 3-й штурмовой и в "Азове", и даже в "Кракене" есть люди, которые пытаются собирать информацию и куда-то сливать. Однако уровень, имеющий доступ к действительно ценной информации, на него попасть уже почти невозможно… Они есть, они работают и всегда будут", – заявил он.

Жорин также рассказал, что его бойцы сталкивались с ситуациями, когда при выходе для выполнения боевой задачи их уже ждал противник. Он подчеркнул, что подобные ситуации случались под Бахмутом, а также фиксируются и сейчас.

"Но могу сказать с уверенностью, что свистело и утекала информация на уровне гораздо выше, чем наша бригада. Вот там проблема, я уверен, что там оно есть. Я знаю, что СБУ на сегодняшний день с этим работает… Но правда заключается в том, что в штабах до сих пор остаются те, кто помогает. И сливается информация, иногда важная, иногда не очень важная", – подытожил он.

Напомним, СБУ разоблачила 55-летнего тренера по легкой атлетике, работавшего на ФСБ россии. Спортсмен за день пробегал до 50 км в Хмельницкой области, чтобы передавать информацию об ВСУ в рф.