Рада дал добро: военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки

В стране есть три государственных клиника, которые сейчас могут заниматься забором и криозаморозкой биологического материала.

Украинские защитники отныне смогут стать родителями, даже если потеряют репродуктивные функции из-за травмы или ранения. Военным разрешили бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Об этом сообщил нардеп Яросла Железняк в своем Telegram.

За документ проголосовал 271 народный избранник. Законопроект позволит за средства государства замораживать и хранить яйцеклетки и сперматозоиды военных.

По мнению медиа, у такой инициативы множество плюсов, среди которых сохранение украинского генофонда.

При этом юристы предупредили, что могут выдвинуть вопросы биоматериала погибших военнослужащих. Поскольку в пояснительной записке отмечается: законопроект не предусматривает введение государственных мер по обеспечению посмертного отцовства/материнства.

Сейчас в стране три государственных клиника, которые могут заниматься забором и крио заморозкой биологического материала. Мощности частных клиник гораздо больше. Рыночная стоимость консервации и хранения биоматериала на сегодняшний день составляет от 10 тысяч грн в год.

Ранее "Телеграф" сообщил, почему военным несвоевременно выплачивают зарплаты и вознаграждения.