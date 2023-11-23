Подвозили "мобиков" прямо в военкоматы и не только: Украина признала Knauf спонсором войны

Компания вложила в экономику рф миллиарды евро

Крупная немецкая корпорация Knauf, которая является ведущим производителем строительных и отделочных материалов в Европе, в Украине была признана спонсором войны. Её, в частности, обвиняют в поддержке мобилизации в рф.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). По его данным, только за 2022 год Knauf уплатил в бюджет государства-террориста россии около 117 млн ​​долларов. А в общем, с 1993 года корпорация вложила в экономику россии более 1,65 млрд. евро.

"Компания представлена ​​в россии десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в России насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf – крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России.

Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в специальной экономической зоне "Алабуга" (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136", — утверждают в агентстве.

А еще, по данным НАПК, руководство Knauf тесно связано с кремлевским режимом. Так, например, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула российской федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге.

С началом полномасштабного вторжения рф в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора: "Мы остаемся в россии, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения на протяжении многих лет".

И в это время начинает активно способствовать мобилизации в рф, отправляя своих сотрудников на войну против Украины. Дело в том, как писала немецкая пресса, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто нужен на производстве, а кого можно отправить на войну. Часть тех, кто получил повестку, даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

Уже в феврале 2023 года Knauf приняла участие в выставочном мероприятии YugBuild (Краснодарский край, Россия) и представила инновационные стройматериалы российского производства. В конце ноября 2023 года компания даже организовала выставочное мероприятие KNAUF BUILD FEST 2023 под лозунгом "Наибольший фестиваль технологий и решений КНАУФ для строительства и отделки. Шесть зон роста для настоящих профессионалов".

"Итак, специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf", — говорится в сообщении НАПК.

Отмечается, что все это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны.

Для справки: внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом. Все указанные в перечне компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Напомним, ранее мы писали о том, что компания Nestle попала в список "спонсоров войны".