Чехи и словаки собирают на Black Hawk для ВСУ: сколько уже собрано

Sikorsky UH-60 Black Hawk – универсальный армейский вертолет армии США

Чешские и словацкие волонтеры за одну неделю собрали 400 тысяч евро в рамках инициативы по приобретению вертолета Black Hawk для Вооруженных сил Украины. Купить планируется один из немногих Black Hawk, находящихся в частной собственности.

Об этом сообщается на сайте инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для путина"). В рамках этой инициативы волонтеры из двух стран собирают деньги на помощь ВСУ.

"Чехи и словаки уже в течение недели собирают на вертолет Black Hawk для украинской военной разведки. Сейчас мы собрали более €400 тыс.", – говорится в сообщении на сайте.

Вертолет передадут в распоряжение военной разведки Украины. Покупать будут Black Hawk, находящийся в частной собственности на территории Европы; за него просят 4,291 млн. евро.

Для справки. Sikorsky UH-60 Black Hawk – универсальный армейский вертолет армии США. К 1990-м годам было построено более 2600 единиц Black Hawk, сейчас их производство остановлено, американские войска используют уже модернизированные UH-60М. Также используется десятками стран по всему миру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что техника, которой пользуются Силы специальных операций Министерства обороны Украины, остается тайной, но иногда ее все-таки показывают, как, например, многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").