"Помогать может каждый через разговор": врач о пособиях для первой психологической помощи

В Украине команда волонтеров разработала рекомендации для тех, кто хочет научиться подбирать правильные слова в условиях войны

Война продолжается, поэтому с каждым днем все больше людей ощущают ее психологические последствия и эмоциональное истощение. Именно поэтому коммуникация и понимание разного опыта становится крайне сложной задачей.

Проект "Как ты, брат?" помогает научить людей, как военных, так и гражданских, оказывать психологическую помощь друг другу в условиях войны. Команда разработала пособия, содержащие простые и действенные алгоритмы взаимодействия в разных ситуациях.

"Телеграф" поговорил с автором инициативы, психотерапевтом и тренером инструкторов ТРО ВСУ по первой психологической помощи Антоном Семеновым о том, как эти пособники отличаются между собой. А также, как они могут стать важным инструментом помощи в условиях, когда обратиться к профессиональному психологу не удается.

— Как возникла идея проекта "Как ты, брат?" и какую цель вы перед собой ставите?

— Идея возникла из реальных потребностей, которыми со мной стали делиться военные. А также потому, что мне нечего было им ответить. Оказалось, что существует куча ситуации, когда и военным, и гражданским нужны четкие алгоритмы и действия. Однако ни у нас, ни в мире этих алгоритмов нет.

Мы ставим перед собой цель помочь всем украинцам сохранять или восстанавливать отношения и оказывать друг другу психологическую помощь, чтобы лучше справляться с теми вызовами, которые появляются в результате войны.

— Расскажите, чем отличаются пособники? Хватит ли простых алгоритмов взаимодействия, чтобы условно научить человека разговаривать с тем, кто пытается вернуться к гражданской жизни?

— У нас в проекте задумано три серии. В зеленой серии мы издали 6 руководств, направленных на сохранение или восстановление контакта. Речь идет о контакте между партнерами, между взрослыми и детьми. В желтой – два пособия о том, как оказывать базовую психологическую помощь. Каждый из них содержит информацию о том, как и о чем говорить, как реагировать, что спрашивать, когда нужно помолчать и т.д. Это уже работает для более 100 тысяч украинцев, которые получили печатные пособия и для всех, кто скачал электронные варианты.

Сейчас мы работаем над голубой серией, в ней будут пособия по тактической психологии. Они имеют цель помочь человеку подготовиться к определенным сложностям, которые могут возникнуть в его профессиональной или социальной деятельности. И, соответственно, научить правильно в них действовать и с ними справляться.

В настоящее время создано 8 пособий по разным видам поддержки

— Учитывая, что общий тираж во время проекта уже превысил 100 000 печатных пособий, получаете ли вы обратную связь от людей и ожидали ли, что книги будут настолько полезными?

— Мы сразу ставили перед собой задачу создать такие пособия, которые принесут пользу каждому украинцу, будут работать в ста процентах случаев. И поэтому не только помогут людям в конкретных ситуациях, но и повысят в обществе уровень доверия к психологии вообще. А это возможно только из-за постоянного сбора обратной связи и улучшения. Чем мы постоянно и занимаемся.

— Приятным фактом является то, что пособия бесплатны. Но за какие средства живет проект и думали ли вы внести какие-либо изменения в него в будущем?

— Пособия бесплатны благодаря тому, что многие люди и организации нас поддерживают. В сентябре у нас появились также первые стратегические партнеры, поддерживающие нас на постоянной основе. Наш логистический партнер – волонтерский штаб "Стая", они взяли на себя рассылку пособий. А компания "ВиЯр" стала нашим первым финансовым партнером – они обязались ежемесячно оказывать нам финансовую помощь. Мы очень надеемся, что в будущем финансовых стратегических партнеров станет больше и мы сможем лучше удовлетворять только растущий и хронически превышающий наши возможности спрос на пособники. Вся наша команда работает на волонтерской основе, поэтому все 100% денег идут на услуги типографии (которая тоже работает фактически по себестоимости), однако этого все равно не хватает.

— Вы говорили, что "из-за войны людей с травматическим опытом много, а психотерапевтов на всех не хватит. Поэтому каждый из нас может стать немного психотерапевтом для тех, кому нужна помощь". Что вы имели в виду и какие конкретные вещи может сделать человек, чтобы помочь другим людям с травматическим опытом?

— Во-первых, любой человек, оказавшийся рядом с человеком, получившим травматический опыт, может восстановить связь. Чтобы человек почувствовал, что он не сам, что есть люди, которым на него не безразлично.

Во-вторых, вы можете привлечь такого человека к совместной деятельности. Это выведет ее из ступора и вернет к реальности и жизни. А дальше человека можно правильно выслушать, чтобы он смог пережить свои эмоции, осмыслить свой опыт и даже построить новые планы. Все это можно сделать с помощью наших руководств.

— Тема переживания потерь и травм, к сожалению, только приобретает актуальность. Как определить, когда нужна профессиональная психологическая помощь? Существуют ли "красные сигналы", которые люди могут заметить в себе или других, указывающих на то, что ситуация уже превышает их эмоциональные ресурсы?

— К специалистам нужно обращаться тогда, когда вы не знаете, что делать и не можете овладеть ситуацией. Когда психологических знаний нет и нет вокруг людей, которые могут оказать хотя бы базовую помощь. Поскольку именно так обычно и происходит, приходится в любой ситуации обращаться к специалисту. Конечно, такая процедура не очень хорошо работает. Чем больше люди будут знать о психологии и чем больше будет ситуаций, с которыми они умеют справляться самостоятельно, чем адекватнее будет их оценка ситуации, тем реже им потребуется обращаться за профессиональной помощью. За профессиональными услугами вы будете обращаться только в том случае, если помощи от близких и друзей будет не хватать.

— По вашему мнению, адаптировались ли украинцы к войне?

— Я думаю, что мы только пережили шок от экстремальных изменений, и только начинаем адаптироваться. То есть принимать ситуацию, в которой оказались, принимать эти обстоятельства, а не игнорировать их. А также производить новые алгоритмы действий, которые будут более приспособлены к новым обстоятельствам. Кстати, наши пособия голубой серии именно для этого и предназначены.

— Как сегодня развлекаться и отдыхать от военной повседневности? В частности, может ли эмоциональная разрядка, которую дают вечеринки и концерты, быть полезной во время войны?

— Мы еще будем разбираться с этой задачей, но сейчас у нас нет готового совета или рецепта. Однако уже понятно, что вопрос нужно задавать по-другому: не "как отдыхать от войны", а "как отдыхать на войне".

— Как военным понять свою социальную роль по возвращении с фронта? Есть случаи, когда бойцы по возвращении из войны не могли себя реализовать и предпринимали попытки самоубийства. Как этого избежать?

— Здесь тоже нам еще предстоит многое исследовать и сделать, чтобы найти конкретные инструменты. Но мы точно знаем, что это будут инструменты для повышения социализации, то есть количества и качества социальных связей. А также того, чтобы каждый ветеран не только знал, что он уже сделал что-то полезное, но чтобы он также мог и делал что-то полезное. И важно именно по возвращении. Только так можно обеспечить у человека чувство своей ценности и важности. А это кроме других хороших последствий — лучшая профилактика самоубийств.

— Считаете ли вы, что группы самопомощи могут быть эффективным способом поддержания психического здоровья украинцев во время войны? Как такое организовать?

— Мы считаем, что каждая группа во время войны должна стать группой поддержки. И именно для этого мы разработали руководство "Группы поддержки: как принимать людей в круг своих". Презентацию этого руководства мы проведем 16 декабря совместно с Академией Патрульной Полиции.

* Возможность услышать выступление Антона Семенова о том, как сохранить женское психическое здоровье во время войны откроется перед общественностью 2 декабря в 9:00 на мероприятии Форум Woman Power. Это событие состоится в Pochayna Event Hall по адресу просп. Степана Бандеры, 23, 3 этаж. Не упустите шанс получить ценные знания и вдохновиться от выступления психотерапевта со специализацией на жизненных и профессиональных кризисах.

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