Все на фронт? В Раде хотят отменить термин "ограничено годен", что это значит

Документ должен урегулировать многие вопросы

Украинев очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Впрочем, в то, как именно проходят мобилизационные мероприятия, хотят внести изменения в Раде.

О новом законопроекте рассказала заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Forbes. Его планируют зарегистрировать до конца ноября.

По словам Безуглой, этот документ должен урегулировать многие вопросы, которые накопились за почти два года полномасштабного вторжения. Одно из главных нововведений — законопроект отменяет термин ограниченная годность.

"В случае принятия закона военнообязанный может быть либо пригоден к прохождению службы, либо нет. Категория ограниченно-пригодный порождала только коррупционные риски и манипуляции", – объяснила Безугла.

Нардепка считает, что Рада может рассмотреть документ в первом чтении не раньше середины декабря, поскольку он очень объемный – только сравнительная таблица занимает более 160 страниц.

Напомним, ранее мы писали о том, кто уже в декабре может получить повестку в армию.

Также мы сообщали о том, что 26 ноября Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети пост, в котором заявила, что Валерий Залужный якобы выполняет свою работу некачественно и должен уйти со своей должности, так как он не предоставил план действий на 2024 год.