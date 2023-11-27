Усі на фронт? У Раді хочуть скасувати термін "обмежено придатний", що це означає

Документ має врегулювати багато питань

Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Втім, у те, як саме відбуваються мобілізаційні заходи, хочуть внести зміни в Раді.

Про новий законопроєкт розповіла заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, повідомляє Forbes. Його планують зареєструвати до кінця листопада.

За словами Безуглої, цей документ має врегулювати багато питань, які накопичилися за майже два роки повномасштабного вторгнення. Одне з головних нововведень – законопроєкт скасовує термін обмежена придатність.

"У разі ухвалення закону військовозобов’язаний може бути або придатний до проходження служби, або ні. Категорія обмежено-придатний породжувала лише корупційні ризики та маніпуляції", — пояснила Безугла.

Нардепка вважає, що Рада може розглянути документ у першому читанні не раніше середини грудня, оскільки він є дуже об’ємним – лише порівняльна таблиця займає понад 160 сторінок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто вже у грудні може отримати повістку до армії.

Також ми повідомляли про те, що 26 листопада Мар’яна Безугла опублікувала в соцмережі посаду, в якій заявила, що Валерій Залужний нібито виконує свою роботу неякісно і має піти зі своєї посади, оскільки він не надав плану дій на 2024 рік.