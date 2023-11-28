Ключевой элемент: генерал США рассказал, чего ВСУ не хватило в контрнаступлении

Из-за масштабных минных полей украинцы не смогли продвинуться на поле боя

Россиянам во время летнего контрнаступления ВСУ удалось использовать массивные минные заграждения, чтобы остановить продвижение, а украинцам не хватило поддержки с воздуха для того, чтобы показать более существенные результаты.

Об этом рассказал генерал морской пехоты в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Л. Джонс в интервью "Радио Свобода"

"Контрнаступлению Украины, начатому в июне, к сожалению, не хватало одного ключевого элемента – воздушной силы. У россиян было достаточно времени, чтобы заминировать районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска. И это привело к тому, что все замедлилось", — сказал он.

По его словам, сейчас нет четкой картины того, какая из сторон имеет преимущество на фронте, однако добавил, что российскому диктатору владимиру путину не удастся осуществить свои амбиции по захвату Украины.

Вместе с тем, генерал отмечает, что для всего мира критически важно, чтобы война завершилась победой Украины и поражением россии, поскольку в противном случае автократы по всему миру "почувствуют силу".

Как сообщалось ранее, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью "Телеграфу" рассказал, что в настоящее время прорыв на фронте невозможен, а потому украинцам стоит готовиться к тому, что следующий год будет очень тяжелым.