Очень серьезно изменят ход войны: в Воздушных силах рассказали, как планируют применять F-16

Самолеты не должны быть хуже российских

Получение от партнеров современных самолетов очень серьезно изменит ход войны в Украине. Однако они должны быть современными.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Так он прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о том, что самолеты не изменят ход войны в Украине.

"Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не были такими, чьи тактико-технические характеристики будут значительно слабее российских", — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Украине нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе. Спикер отметил, что речь идет об определенных модификациях самолетов F-16, которые могут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

Также Игнат заявил, что такие самолеты должны защитить Украину от ударов ракет и дронов. По его словам, авиационные комплексы F-16 смогут существенно повлиять на ход войны.

"Посмотрите, сколько управляемых авиабомб запускает противник. И с помощью авиационных комплексов, таких как F-16, мы сможем прекратить то, что делает россия. А именно – отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска", — заявил Игнат.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что из-за медленности поставок истребители F-16 станут менее полезными для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.