Дуже серйозно змінять хід війни: у Повітряних силах розповіли, як планують застосовувати F-16

Літаки не повинні бути гіршими ніж російські

Отримання від партнерів сучасних літаків дуже серйозно змінить хід війни в Україні. Проте вони мають бути сучасними.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Так він прокоментував заяву міністра оборони Естонії Ханно Певкура про те, що літаки не змінять хід війни в Україні.

"Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання в тому, щоб ці літаки не були такими, чиї тактико-технічні характеристики будуть значно слабшими за російські", — зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що Україні потрібні сучасні літаки, яку зможуть завоювати перевагу в повітрі. Речник зазначив, що мова йде про певні модифікації літаків F-16, яку можуть завдавати ударів по наземним, надводним і повітряним цілям.

Також Ігнат заявив, що такі літаки мають захистити Україні від ударів ракет та дронів. За його словами, авіаційні комплекси F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни.

"Подивіться, скільки керованих авіабомб запускає противник. І за допомогою саме авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо припинити те, що робить росія. А саме – відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist визнав, що через повільність поставок винищувачі F-16 стануть менш корисними для України. Причина в тому, що росії вдалося вдосконалити свою ППО.