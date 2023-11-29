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"Одна из самых сложных операций": в СБУ рассказали о главной задаче ВСУ на левом берегу Херсонщины

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Защитники Украины продолжают укрепляться на левом берегу Днепра Новость обновлена 29 ноября 2023, 12:05
Защитники Украины продолжают укрепляться на левом берегу Днепра. Фото https://kurs.com.ua

Украинским военнослужащим поставили задачу освободить трассу Олешки-Новая Каховка

Бои за освобождение левобережья Херсонской области продолжаются. ВСУ поставлена задача вернуть контроль над дорогой Олешки-Новая Каховка, что может стать одной из самых сложных операций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник СБУ Роман Костенко. Он отметил, что проблематичность ведения боев на этой территории заключается в переправке через реку.

"Когда закрепятся на плацдарме, то мы сможем постоянно перебрасывать войска и технику, чтобы враг не мог постоянно накрывать артиллерией. Это будет одна из самых сложных операций, так как она происходит при превосходстве россиян в количестве пехоты и техники, также бои идут на болотистой местности", ― объяснил Роман Костенко.

Полковник СБУ утверждает, что сейчас наши защитники "делают максимум". Однако операцию по освобождению трассы Олешки-Новая Каховка нельзя рассматривать отдельно от фронта. Важно следить за развитием событий.

"Российские войска, которые сейчас пытаются сдержать нашу морскую пехоту на левом берегу, были переброшены с других направлений, а поэтому нашим подразделениям на других участках стало легче", ― пояснил Костенко.

Почему эта трасса так важна

Возврат контроля ВСУ над трассой усложнит поставки вооружения рф
Трасса Олешки-Новая Каховка на левом берегу Днепра

Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал, что ВСУ уже подбираются к главной логистической артерии оккупантов на левобережье Херсонщины. Он поделился этой информацией в интервью Radio NV.

Военный отметил, что сейчас защитники уже подбираются к трассе, соединяющей Мелитополь с Крымом. Когда это произойдет, удастся оборвать поставки оружия российской армией. Экс-командир Айдара утверждает, что это заставляет врага нервничать.

"И, собственно, именно это вызывает сейчас у орков такую, ну пока еще тихую, но уже достаточно очевидную панику", ― сказал Дикий.

Ранее "Телеграф" писал, что у россиян нет новой "линии Суровикина" на левом берегу Днепра в Херсонщине.

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