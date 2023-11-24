Новой "линии суровикина" у россиян нет: военный рассказал о ситуации на левобережье Херсона

Россияне напуганы и действуют очень странно

Украинские Силы обороны продвигаются на левом берегу Херсона, в то время как в кремле заявляют, что все попытки высадки на левобережье были сорваны. Наши бойцы продвигаются в тылы врага и могут достичь выход к Перекопу.

Высадка ВСУ на левом берегу Херсонской области практически аналогична высадке в Нормандии во время Второй мировой войны. Такую параллель провел украинский военный и публицист, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"…В случае нашего прорыва уже из поймы Днепра туда дальше и соответственно, проход в тылы врага, фактически это выход напрямую к Перекопу. И вот именно этим россияне очень напуганы. Они этого, скажем, ожидают. При этом их методы борьбы с этим своим испугом иногда бывают очень странные", — заметил Евгений Дикий.

По его мнению, интересно было смотреть выступление министра обороны рф Сергея Шойгу, который просто повторял как мантру, что "все попытки украинцев высадиться на левом берегу были сорваны". При том, что по факту там уже постоянный стационарный плацдарм, который каждый день расширяется и на него уже даже боевую технику удалось перебросить.

Так что военный озвучил логические вопросы: "Настолько ли это просто человек нагло лжет, чтобы успокоить "лохторат"? Или это настолько искажается информация по вертикали? И что никто просто до сих пор не набрался мужества сообщить товарищу Шойгу о том, что на самом деле не только не удалось сорвать попытки высадки, а фактически пойма Днепра уже под украинским контролем. И сейчас россияне пытаются не дать следующего шага".

По словам Дикого, оккупанты уже фактически отступили из поймы, оставив ее ВСУ, но все равно они еще пытаются окопаться и укрепиться там, где уже начинается определенное повышение ландшафта. Как таковых высоток там нет, ведь ландшафт плоский, но есть относительное повышение по сравнению с пойменной частью берега. Там-то россияне и пытаются делать некую линию обороны.

"Но ничего похожего на линию Суровикина, конечно, у них там нет. Линию Суровикина они строили девять месяцев, а пока никто такого времени им близко не дает. Вот поэтому, если мы так время от времени оперируем сравнениями со Второй мировой, то можно сказать, что наша "высадка в Нормандии" уже произошла, она уже состоялась, а вот теперь впереди, скажем, наши Ардены. То есть собственно прорваться с пляжей, так сказать, "из Нормандии", в нашем случае, с днепровской речной поймы, прорваться уже на широкое оперативное пространство", — добавил Евгений Дикий.

На вопрос журналиста, удалось ли оккупантам залиться бетоном на этих линиях, бывший командир "Айдар" отметил, что пока нет. Причина в том, что оккупантам не хватает на это времени.

"Слишком поздно они начали окапываться. Они почему-то долго считали, что сама по себе река Днепр, особенно после того, как они взорвали Каховскую плотину, является достаточно серьезным препятствием, что, кроме диверсионных и разведывательных групп, никто все же на левый берег так и не попадет. Ну, к счастью, наши морские пехотинцы доказали, что они сильно ошибались", — резюмировал Дикий.

Напомним, "Телеграф" писал, что, по словам Евгения Дикого, резкое похолодание в Украине вряд ли серьезно изменит ход войны. При этом наши военные с наступлением морозов нуждаются в дополнительной поддержке.