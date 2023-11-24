Погода – не главное: военный рассказал, как снег и похолодание влияют на ход войны

Для врага главные проблемы создают ВСУ, а не погодные условия

Резкое похолодание в Украине вряд ли серьезно изменит ход войны. При этом наши военные с наступлением морозов нуждаются в дополнительной поддержке.

Об этом в интервью "Радио NV" заявил украинский военный и публицист Евгений Дикий. По его словам, в морозную пору года нужно заботиться о том, чтобы наши военные не замерзали.

"Этот первый снег сам собой концепцию никакую не меняет. Но это дополнительный, скажем, фактор, который означает, что ребятам мокро и холодно и, соответственно, нужно заботиться об этом. Вот сейчас для фронта нужно не только то, что всегда, то есть там дроны и тому подобное, а для фронта очень нужны термобелье, грелки, особенно разные химические грелки и для рук, и нательные.

И знаете, одна из первоочередных потребностей — это эти химические термостельки, которые в обувь укладываются. Вот сейчас это очень нужно, потому что, скажем так, холод бьет по обе стороны, и именно поэтому это мало влияет на ход войны. Но что там с россиянами творится, то их проблемы, а вот о наших ребятах заботиться надо", — сказал он.

Также военный отметил, что на данный момент осадков выпало не слишком много и они практически не влияют на логистику. По словам Дикого, главные проблемы для оккупантов создает не погода, а наши военные.

"Собственно, по-моему, это еще не тот масштаб осадков, которые серьезно влияют на логистику. С точки зрения логистики врагам гораздо больше проблем создает не снег, а, собственно, наши ребята, которые закрепились на левом берегу Херсонщины. Вот там уже под серьезной угрозой их главная логистическая артерия — это трасса, соединяющая Крым с Мелитополем. Вот на нее еще не вышли, но к ней уже подбираются наши ребята. И именно это вызывает пока у орков такую, ну пока еще тихую, но уже довольно очевидную панику", — завершил он.

Напомним, что снежить в Украине начало еще с конца прошлой недели. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое потепление.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Авдеевском направлении на данный момент идут самые ожесточенные бои.