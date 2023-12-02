"Рано расслабляться": в ГУР оценили вероятность ракетных обстрелов зимой

Украинские власти и командование знают цели россиян

Хотя пока не было ни одного массированного ракетного удара российских террористов по украинской энергетике, как в прошлом году, не стоит расслабляться. Эта зима будет для украинцев не менее тяжелой, чем в том году.

Об этом сказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Радио Байрактар". Он напомнил, что атаки на инфраструктуру не прекращаются, просто у них не такой огромный размах.

"Недавно основными целями была портовая, зерновая инфраструктура. Снова вопрос по энергетике. Это война. Да, нам нужно больше противовоздушной, больше противоракетной обороны. Украина над этим работает", – отметил он.

По словам спикера, украинские власти и военное командование понимают цели российских террористов. Подготовка к зиме идет на всех уровнях, но украинцам все равно нельзя расслабляться, пока враг боеспособен.

"Расслабляться точно не стоит. То есть повербанки надо достать и протереть, генераторы, зарядить. Все подготовить", – резюмировал Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинские специалисты переоборудовали полученные от США управляемые ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля – воздух". Теперь их с земли может использовать украинская противовоздушная оборона.

Соединенные Штаты Америки считают главной задачей на данный момент помочь Украине пройти зиму. Поэтому Вашингтон принял решение сосредоточиться на трех приоритетах оказания помощи Украине – усиление украинской ПВО, укрепление энергетической инфраструктуры и создание запасов оборудования.