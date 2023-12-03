Город-призрак: Минобороны Британии показало, как сейчас выглядит Авдеевка (видео)

Город практически пуст

Министерство обороны Великобритании показали видео, снятое в Авдеевке, за которую идут тяжелые бои. Ролик за несколько часов собрал большое количество просмотров — более 20 тысяч.

Видео было опубликовано на странице ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter) в воскресенье, 3 декабря. В нем показаны некоторые сильно поврежденные дома, в результате атак российских оккупантов.

"Это Авдеевка. Под атакой с 2014 года и является основным направлением российского вторжения", – написала пресс-служба Минобороны.

На кадрах видно, что Авдеевка буквально превратилась в город-призрак, в котором царит разруха. Россияне большое количество раз били по городу, в результате чего многие жилые здания превратились в руины, а те, которые смогли хоть немного уцелеть — непригодны для жизни.

Также в этом видео Минобороны Великобритании показало муралы с детьми, которые изображены на многоэтажках в Авдеевке. Они повреждены российскими обстрелами, а в одном из них есть дыра от снаряда. Это ярко описывает то, что принес в Украину "русский мир".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября российским оккупантам удалось продвинуться под Авдеевкой. Это стало самым большим достижением россиян с весны 2023 года.