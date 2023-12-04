Дело "Укринбанка": Поможет ли разрешить многолетний конфликт Научно-консультативный совет ВС

В среду, 15 ноября, в Кассационном хозяйственном суде ВС продолжил рассматривать дело "Укринбанка". За ходом событий по этому делу очень внимательно следят участники банковского рынка и НБУ и Офис Президента. Она касается попытки пойти в банкротство финансовой компании "Укринком", которую 7 лет назад создали бывшие владельцы "Укринбанка", объявив себя его правопреемниками.

И хотя Верховный суд уже дважды признал, что в вопросе банков нет такого понятия как "правопреемство", а активами бывшего банка может распоряжаться только Фонд гарантирования вкладов, финкомпания до сих пор препятствует ФГВФЛ получить доступ к активам "Укринбанка" и завершить его ликвидацию. Параллельно финкомпания "Укринком" пытается пойти в банкротство. К чему есть большие вопросы?

Не так давно "Телеграф" проанализировал материалы дела о банкротстве, и, похоже, оно имеет признаки контролируемого. Ведь, как свидетельствуют материалы дела, финкомпания, которая уже 7 лет судится с ФГВФЛ и претендует на государственные 1,8 млрд грн и ликвидное имущество "Укринбанка", просит суд разрешить ей пойти в банкротство, потому что не может выплатить долг в… 100 000 грн. Это долг перед бывшим подрядчиком по ремонту.

Ожидалось, что Верховный суд сможет огласить решение по делу уже 15 ноября, однако этого не произошло. Специальная палата Кассационного хозяйственного суда решила отложить заседание до 17 января. В свою очередь, обратиться в Научно-консультативный совет ВС, чтобы получить разъяснение на эту спорную тему.

А пока судьи думают, "Телеграф" решил разобраться, как работает совещательный орган ВС и нашел кейс-близнец дела "Укринбанка", по которому Верховный суд уже принял решение в пользу государства.

Как работает совещательный орган ВС

Научно-консультативный совет – это совещательный орган Верховного суда. Ее состав формирует Пленум Верховного суда, а ее основная функция — готовить научные юридические заключения по сложным юридическим вопросам, требующим научного обеспечения. Дело "Укринбанка", как видим, именно такое.

Научно-консультативный совет создается из числа высококвалифицированных специалистов в сфере права, согласившихся участвовать в его работе и имеющих ученую степень доктора и кандидата юридических наук. Состав совета был сформирован в 2018 году и утверждается Пленумом Верховного Суда. Сегодня в совет входят 133 ученых: 91 доктор юридических наук и 32 кандидата юридических наук. Секретарем совета является Олег Ткачук – доктор юридических наук, доцент, судья Большой Палаты Верховного Суда.

Кому из ученых направить запрос на предоставление экспертного заключения обычно решают по согласованию между председателем соответствующего кассационного суда, в данном случае Кассационного хозяйственного суда, и ученым секретарем совета, как уже упоминалось выше, сейчас это Олег Ткачук.

Важная деталь: выводы членов совета не являются доказательствами по делам, они носят для суда консультативный характер и не являются для него обязательными. Скорее это ориентир для судей Верховного суда, который они могут использовать в процессе принятия решения. Следовательно, каким из них руководствоваться, тоже будут решать судьи. Кто из членов научно-консультативного совета изъявит желание предоставить выводы по резонансным делам "Укринбанка", увидим уже в скором времени.

Важно, что в ноябре 2023 года Верховный суд принял окончательное решение по делу-близнецу "Укринбанка", где принял сторону государства и НБУ. Это было дело — "Златобанку".

Кейс-близнец

Ситуация со "Златобанком" до боли напоминает кейс "Укринбанка". Вот только похоже, что бывшие владельцы "Златобанка" в данном случае выступили последователями "Укринкома".

НБУ отнес "Златобанк" в категорию неплатежеспособных 13 февраля 2015 года, в мае 2016 года решил его ликвидировать. Четыре года спустя акционеры банка в судебном порядке добились об отмене признания банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации.

Вероятно, вдохновившись кейсом бывших акционеров "Укринбанка", в июле 2019 года бывшие акционеры "Златобанка" переименовали банк в обычное ПАО "Злато", сменили местонахождение юридического лица. И после этого, как и "Укринком", попытались начать процедуру банкротства как обычной компании, а не банка по процедуре Кодекса о банкротстве.

В ноябре 2021 года НБУ добился в Верховном суде отмены возбуждения дела о банкротстве "Златобанк". Это позволило вернуть банк в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Бывшие владельцы, в лице компании "Авангард-Экспо" попытались добиться компенсации в полмиллиарда гривен от НБУ. Однако в январе 2023 года Хозяйственный суд Киева отказал компании в удовлетворении иска. Правомерность этого решения подтвердил сначала суд апелляционной инстанции, а буквально на прошлой неделе, 22 ноября 2023 г. и Верховный суд.

Постановление КГС является окончательным и не подлежит обжалованию.

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Уже 7 лет государство не может завершить банкротство "Укринбанка" только потому, что его блокируют бывшие акционеры, называя себя "правопреемниками".

В 2023 году аргумент о "правопреемстве" финкомпании "Укринком" окончательно разрушила Большая Палата Верховного суда. В решении от 19 июля Большая Палата ВС оставила в силе свое предыдущее решение от 29019 года, которое "Укринком" проиграл Первомайскому МКК. Но признала, что единственным уполномоченным лицом, имеющим право принимать решения от имени "Укринбанка", является Фонд гарантирования вкладов.

Кассационный хозяйственный суд уже имеет схожий кейс в практике и имеет шанс восстановить справедливость для государства.