Лубинец обратился в ООН и "Красный крест" из-за расстрела пленных украинцев: "Прорыва не жду, но..."

Лубинец хочет, чтобы этот частный случай был зафиксирован и был в следующем отчете ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, как и обещал, обратился в Красный Крест и Мониторинговую миссию ООН по поводу расстрела украинских военных, когда те сдавались в плен. Также Лубинец сообщил, что сейчас у него нет информации, кого именно россияне расстреляли.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Суспільне". При этом, по его словам, он не ожидает каких-либо прорывных результатов по своему обращению.

"Сегодня уже обратился, официально письма от меня ушли. Это не первый случай и мы можем предполагать, что, к сожалению, не последний случай, когда РФ цинично нарушает Женевские конвенции и весь спектр международно-гуманитарного права. Если честно, я не ожидаю каких-либо прорывных результатов от МККК и от ООН", — сказал он.

Однако омбудсмен добавил, что по его мнению, Украина все же должна продолжать это делать, поскольку у Международного Комитета Красного Креста есть уникальный мандат по фиксации фактов нарушения прав именно военнопленных.

"Другой организации с подобным мандатом, к сожалению, у нас в стране нет. И именно МККК должны реагировать на подобные случаи, должны коммуникировать с РФ. Не просто обращать внимание на то, что происходит по отношению к украинским военнопленным, а делать все, чтобы эта ситуация изменилась", — сказал Лубинец и отметил "Что касается обращений в ООН, я могу сказать, что я это делаю, чтобы ООН, а именно постоянная мониторинговая миссия ООН по правам человека, постоянно действующая на территории Украины, фиксировала эти факты. По моему анализу последние отчеты ООН показывают тенденцию, которую называют вещи своими именами. То есть если россия обстреливает наши города, то так прямо это и указано в отчетах ООН".

Лубинец добавил, что очень хочет, чтобы этот частный случай был зафиксирован и был в следующем отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Он напомнил, что эти отчеты, кроме того, что их публично обнародуют, отдельно по ним могут сделать заседание Генеральной ассамблеи ООН.

"На что мы и надеемся, что вопрос нарушения прав граждан Украины со стороны рф будет рассмотрен на самом высоком уровне, на разных площадках ООН: Комитет по правам человека, Генассамблея, Совет безопасности. Мы должны продолжать эту работу", — сказал чиновник.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором была запечатлена казнь украинских военных россиянами. Все это, предварительно, произошло в районе населенного пункта Степовое Донецкой области, что неподалеку от Авдеевки.

Военное преступление россиян было снято с воздуха при помощи квадрокоптера. Сослуживец убитых Александр Колым заявил, что его группа больше не будет брать оккупантов в плен.

Ранее мы писали о том, что стала известна судьба убийц, который расстреляли безоружных украинских военных.