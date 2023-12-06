Укр

Война - день 651: ВСУ успешно контратаковали на двух направлениях, враг продолжает наносить удары по Украине

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Украина продолжает давать отпор захватчикам Новость обновлена 06 декабря 2023, 06:16
Украина продолжает давать отпор захватчикам

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Героические защитники Украины продолжают противостоять российским оккупантам. Каждые сутки противник совершает десятки атак на позиции ВСУ на фронте, а также атакует мирные города беспилотниками и ракетами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

07:00 Утро! Собрали вам новости, которые вы могли проспать:

  • Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.
  • США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе продлится до января. После этого боевые действия станут менее интенсивными.
  • Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн фунтов.

06:00 В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 6 декабря. В регионе работали силы противовоздушной обороны

С данными за 3 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами

О том, что происходило 4 декабря, читайте в материале: Война — день 649: оккупанты остервенело атакуют на востоке, "жарче" всего в районе Бахмута и Авдеевки

Информацию за 5 декабря смотрите по ссылке: Война — день 650: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают штурмовать позиции ВСУ, особенно на востоке

Теги:
#Украина #Россия #Война