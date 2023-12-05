Укр

Война — день 650: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают штурмовать позиции ВСУ, особенно на востоке

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украина продолжает противостоять захватчикам Новость обновлена 05 декабря 2023, 00:07
Украина продолжает противостоять захватчикам

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Противостояние российскому вторжению продолжается. Россияне продолжают совершать десятки атак на позиции ВСУ на фронте, а также отправляют против Украины множество дронов-камикадзе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские войска вечером 4 декабря запустили еще несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" по Украине. В настоящее время под угрозой удара южные области.

Информацию за 2 декабря смотрите по ссылке: Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ

С данными за 3 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами

О том, что происходило 4 декабря, читайте в материале: Война — день 649: оккупанты остервенело атакуют на востоке, "жарче" всего в районе Бахмута и Авдеевки

Теги:
#Украина #Россия #Война