Война — день 650: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают штурмовать позиции ВСУ, особенно на востоке
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Рассказываем оперативно о главном за сутки
Противостояние российскому вторжению продолжается. Россияне продолжают совершать десятки атак на позиции ВСУ на фронте, а также отправляют против Украины множество дронов-камикадзе.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Российские войска вечером 4 декабря запустили еще несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" по Украине. В настоящее время под угрозой удара южные области.
Информацию за 2 декабря смотрите по ссылке: Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ
С данными за 3 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами
О том, что происходило 4 декабря, читайте в материале: Война — день 649: оккупанты остервенело атакуют на востоке, "жарче" всего в районе Бахмута и Авдеевки