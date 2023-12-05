Война — день 650: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают штурмовать позиции ВСУ, особенно на востоке

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Противостояние российскому вторжению продолжается. Россияне продолжают совершать десятки атак на позиции ВСУ на фронте, а также отправляют против Украины множество дронов-камикадзе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские войска вечером 4 декабря запустили еще несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" по Украине. В настоящее время под угрозой удара южные области.

Информацию за 2 декабря смотрите по ссылке: Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ

С данными за 3 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами

О том, что происходило 4 декабря, читайте в материале: Война — день 649: оккупанты остервенело атакуют на востоке, "жарче" всего в районе Бахмута и Авдеевки