От бойца АТО до путиниста: как Кива из помощника нардепа стал предателем и погиб

Ему было 46 лет

В России нашли мертвым бывшего украинского нардепа-изменника Илью Киву. "Телеграф" напомнит вам его биографию и чем он был известен.

Илья Кива родился 2 июня 1977 в Полтаве. Учился в ПНПУ им.Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация "техник-механик"). В 2017 году окончил Национальную академию МВД Украины по специальности "Право", получив степень магистра.

Карьера

По данным СМИ, в 2011 году Кива получил штраф за вымогательство в 1,5 тысячи долларов взятки. Отмечалось, что он предоставил суд справку из психбольницы.

В 2014 году возглавлял полтавское областное отделение "Правого сектора". В том же году получил звание майора милиции и был назначен командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", созданного управлением МВД Украины в Полтавской области на базе батальона "Полтава", роты "Кременчуг" и роты "Мирный", которой до того командовал сам Илья.

10 декабря 2014 г. приказом министра Авакова был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. В этой должности стал первым среди руководящего состава территориальных управлений МВД, которые активно внедряли в оперативную работу базу данных волонтерского проекта "Миротворец".

С 1 июля 2015 был переведен на должность заместителя начальника УМВДУ в Херсонской области, тогда же ему было досрочно присвоено специальное звание подполковник милиции. С августа 2015 года – подполковник милиции.

22 октября 2015 года возглавил Департамент противодействия наркопреступности. 19 мая 2016 года Министерство внутренних дел уволило Киву с занимаемой должности. С октября 2016 по июнь 2017 года Кива был советником министра внутренних дел Украины.

Общественная и политическая деятельность

После службы на Востоке основал и возглавил "Всеукраинский союз ветеранов АТО", целью которого декларировалось обеспечение социальной защиты участников боевых действий, а также обеспечение военно-патриотического воспитания и формирования на этой основе очагов территориальной обороны. Также возглавлял благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд Ильи Кивы "Освобождение".

В июле 2017 года Кива сообщил, что стал главой Социалистической партии Украины. Однако СПУ исключила Киву из своих рядов и обвинила в попытке рейдерского захвата партии.

В 2016 году баллотировался в народные депутаты на довыборах в ВРУ по 183 округу (часть г. Херсон и Белозерский район) как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в президенты Украины от "Социалистической партии Украины" как ее член.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 34 в списке как член партии. Являлся членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В этот период он резко сменил риторику, стал выступать за "мир на Донбассе", восстановление связей с Россией.

По официальным данным Верховной Рады Украины, за все время депутатских полномочий подал (по состоянию на май 2021 года) только три законопроекта, ставших действующими законодательными актами.

Бегство в Россию и уголовное дело

Перед полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины, 30 января 2022 года, Кива бежал в Испанию, а оттуда — в Москву. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ. Впоследствии отказался от мандата нардепа. После начала полномасштабной войны полностью поддерживал действия РФ.

6 марта 2022 года Киве сообщили о подозрении в государственной измене. 15 марта 335 депутатов Верховной рады Украины проголосовали "за" лишение Ильи Кивы депутатского мандата.

13 ноября 2023 года Лычаковский суд Львова назначил Киви 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его осудили сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

Известные высказывания и поведение

Кива известен не только своими многочисленными антиукраинскими заявлениями. Он также запомнился многим украинцам своими неоднозначными изречениями. Стоит вспомнить его скандальное обещание "закапывать вату в землю", данное в 2015 году.

Также следует упомянуть его признание во время интервью, что он – "маленький гвинтик". Ниже предлагаем вам подборку из его заявлений.

Также как-то он извратил устоявшийся в русском языке фразеологизм "не стоит выеденного яйца" на свой лад. "Налоги уплачены. А все остальное – вот эта чехарда – не стоит даже выеденного лица", – заявил Кива.

Также следует упомянуть о его публичном поведении. Во время заседания Верховной Рады Кива, завершив общение по мессенджеру с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса", начал трогать себя руками в районе гениталий. Позже в эфире пророссийских каналов он объяснял, что таким образом "поправлял" свой половой орган.

Уже находясь и в России Кива "разгонял" фейк о якобы гибели руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Он утверждал, что в ходе интервью руководитель разведки якобы уже был погибшим, но его "оцифровали".

В октябре 2023 года Кива заявил, что якобы Израиль должен "захватить" Украину. Он отметил, что это должно случиться после того, как Израиль "проиграет" в войне с боевиками ХАМАС.

Напомним, как сообщили "Телеграфу" собственные источники, за смертью Кивы стоит Служба безопасности Украины. Предварительно отмечается, что его ликвидировали из стрелкового оружия.