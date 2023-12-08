"Вы будете недовольны": в Белом доме высказались о переговорах Украины и России

Количество российских войск растет из-за усиления мобилизации в России

Решение о начале переговоров и их условиях с Россией должен принимать президент Владимиром Зеленским. Украина должна решать и то, как и когда закончится война.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Это было сказано в ответ на вопросы журналистки относительно целесообразности переговоров с учетом тупика, в который зашел вопрос по дальнейшему финансированию военной помощи Украине.

"Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях готов вести переговоры с Путиным", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что сейчас количество российских войск увеличивается из-за усиления мобилизационных мер в России. По всей вероятности, Путин не будет ждать весны, а продолжит вести наступательные действия. Поэтому Украина должна иметь больше возможностей не только для защиты, но и для того, чтобы идти в контрнаступление. Чтобы такая возможность была, по его словам, нужно срочно принять новое финансирование для Киева.

Кирби также напомнил, что возможности Украины могут исчерпаться. При этом у США нет средств для того, чтобы поддержать украинский народ.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.

О том, что происходит с финансированием дальнейшей помощи Украине в США, читайте в материале "Телеграфа": Мексика раздора. Почему американцев так волнует граница и что тормозит помощь Украине