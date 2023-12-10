75 лет назад ООН приняла самый известный документ: писали из-за Гитлера, нужно ли исправить из-за Путина?

В УХСПЧ рассказали интересные факты о документе и оценили его актуальность

В воскресенье, 10 декабря, мир будет отмечать День прав человека. Эта дата выбрана не случайно: Декларация прав человека, принятая в этот день 75 лет назад, стала самым переведенным документом в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса. Более того, она и сегодня остается главным ориентиром при создании законов в большинстве цивилизованных стран.

К годовщине принятия главного документа современной цивилизации "Телеграф" выяснял, в чем заключается уникальность этого документа, какие недостатки он имеет и нуждается ли в изменениях. На эти и другие вопросы ответил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

– Правильно ли будет сказать, что создание Декларации прав человека стало ответом на произвол Гитлера?

– Не совсем. Ответом на тяжелые времена войны и грубые нарушения прав человека было создание Организации Объединенных Наций. Декларация прав человека стала одним из первых и главных документов, принятых ООН. Речь шла о том, чтобы создать предпосылки для обеспечения соблюдения определенных прав человека, которые защищались бы не на национальном или государственном уровне, а на международном, и делегировать эту защиту международной структуре. В результате появился устав ООН и Декларация прав человека.

Указанные в Декларации права коррелируют с Европейской конвенцией по правам человека. Последняя является квинтэссенцией этих положений с конкретизацией механизмов соблюдения. Эти документы являются своеобразной канвой для законотворчества в 46 государствах-членах ООН, проголосовавших за принятие Декларации прав человека в 1948 году.

Впрочем, говорить о том, что это установленный четкий инструмент как норма уголовного права, диктующего жесткие правила, нельзя. Каждое государство по своему усмотрению устанавливает нормы соблюдения основных положений.

– Насколько сложен процесс принятия такого документа? Вряд ли все государства предпочитали соблюдать установленные правила…

– Конечно. Хотя декларация была принята абсолютным большинством голосов (из 56 участников голосования документ поддержали 48), 8 стран все же воздержались. Кто это был? СССР, Белорусская ССР, Украинская ССР, Польша, Чехословакия, Югославия, Саудовская Аравия, Южно-Африканский Союз.

Прежде, чем была принята окончательная версия документа, состоялось 85 заседаний, на которых за поправки голосовали 1400 раз. То есть фактически каждое слово в декларации было проголосовано отдельно. Самые ожесточенные дебаты и разногласия возникали между представителями социалистических стран и западных государств. К примеру, по поводу содержания прав человека и трактовок самого понятия. Естественно, советские страны имели свое представление о правах человека, поэтому с их стороны процесс утверждения Декларации был лишь провозглашением норм без намерений их соблюдения.

Для других стран этот документ стал основным и за 75 лет не утратил своей актуальности.

– Неужели все изменения в подходе к правам человека, которые произошли в Европе почти за столетие, не требуют пересмотра некоторых норм Декларации?

– Точно не кардинальным способом. Уникальность этого документа как раз в его рамочности и тематичности. Право на жизнь, право собственности, право не быть подвергнутым пыткам, бесчеловечному обращению или наказанию, которое унижает достоинство – эти нормы не могут утратить актуальность.

Конечно, развитие общества и технологий может потребовать расширения существующих норм. Прежде всего приходит на ум цифровизация, защита прав в интернете, но это просто новые инструменты, которыми оперирует человечество. Общие права, определенные в Общей декларации и ЕСПЧ, остаются неизменными: право на конфиденциальность, право на свободу выражения мнений, которое может подвергаться или не подвергаться регулированию/цензурированию/ограничению при некоторых условиях.

Мы не говорим о правах существ, которые в будущем могут быть искусственно созданы и не будут людьми на 100%. Правовое регулирование вопросов искусственного интеллекта – это вопрос биоэтики. Они могут возникнуть с течением времени, но не сейчас. И опять же, вероятнее всего, эти вопросы будут урегулированы в плоскости уже существующего авторского права и смежных с ним.

– Предусмотрены ли в Декларации какие-либо поправки к ее нормам во время действия военного положения? Если нет, то не следовало ли их ввести, опираясь на опыт украинцев, пострадавших в войне, развязанной Россией?

– Повторяю: Декларация является универсальным определением основных прав человека и регулирующим их инструментом. Вопросы военного времени регулирует международное гуманитарное право. Это четыре Женевских конвенции и дополнительные протоколы к ней.

К сожалению, права человека – это не то, на что обращают внимание при ведении боевых действий. Поэтому внесение каких-либо изменений именно в Декларацию на фоне войны в Украине не будет иметь смысла.

– А как насчет прав ЛГБТК+, которыми 75 лет назад мало кто интересовался? Сегодня в Европе представители этого сообщества имеют равные права с гетеросексуальными гражданами, при этом в России ЛГБТ признаны "экстремистской организацией". Конвенция предусматривает невозможность дискриминации по этому признаку?

– Советский Союз якобы выполнял Всеобщую декларацию по правам человека и ее нормы о том, что каждый человек имеет право на свободу мысли и убеждений, а также свободу их беспрепятственного выявления, на свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми способами, независимо от государственных границ.

А теперь давайте вспомним судьбу кинорежиссера Сергея Параджанова, осужденного в 1975 году по части 2 статьи 119 "гомосексуализм". Это уголовное преследование по дискриминационному признаку. Причем только в отношении мужчин, потому что женщин не преследовали за однополые отношения. Почти через 50 лет в России ничего не изменилось в подходе и отношении к этой теме. Заявления о соблюдении прав человека есть, а на деле все обстоит несколько иначе.

– То есть Декларация прав человека все же имеет недостатки? В частности, невозможность обеспечения ее соблюдения всеми странами-участниками ООН?

– Вызовы, стоящие перед Всеобщей декларацией – это инструментарий ее применения на универсальном уровне. Чтобы эти права имели примерно одинаковый уровень соблюдения в Великобритании, Замбии и Пакистане. Это то, что пытается сделать ЕСПЧ, унифицируя практику для всех государств-членов Совета Европы.

Декларация не является инструментом прямого действия, в отличие от Европейской конвенции по правам человека. Сегодня в Украине можно подать в суд исключительно из-за нарушений Европейской конвенции. Наш суд защищает конвенционное право, потому что Украина ратифицировала этот документ. Общая декларация не имеет такой силы.

В некоторых исках может дополнительно упоминаться нарушение Декларации, но рассматриваться будет прежде всего нарушение прав, нормы которых коррелируются с нормами Европейской конвенции.

– Создается впечатление, что Декларация прав человека является документом, уникальным с точки зрения исторической ценности, однако крайне ограниченным в своем влиянии, ведь носит характер рекомендации, а не обязательств для тех, кто поставил под ним подпись.

– Это не обязывающий документ, влекущий ответственность в случае нарушения. Государства обязуются соблюдать основные права человека, но парадигму правовых норм каждая из них выстраивает по своему усмотрению. Главное – чтобы они коррелировали с определениями Всеобщей декларации.

В Украине это сделано через Европейскую комиссию по правам человека. Фактически мы обязаны соблюдать ее нормы, поскольку их нарушение влечет ответственность. Например, государство будет вынуждено признать нарушения, возместить ущерб лицу, права которого нарушены, а затем изменить законодательство таким образом, чтобы в дальнейшем подобных нарушений не было.

Именно для этого существует Европейская комиссия по правам людей, рассматривающая заявления и обращения граждан о нарушении норм Всеобщей декларации. Также раз в три года проходят универсальные обзоры законодательных норм государств-членов ООН по соблюдению каждой из статей Декларации по определенной квалификации. Этот мониторинг выполняется представителями других стран-участниц (обычно это должностные лица Минюста) и независимыми неправительственными организациями.

В ходе этого анализа вопросы друг другу могут задавать даже дружественные страны, предлагая разъяснить то или иное несоответствие Декларации в законодательстве. Затем следует анализ прецедентов, поднимается вопрос, расследуются ли они в судебном порядке. Украине, например, очень много таких вопросов задавали до ратификации Стамбульской конвенции.

– Декларация одна на всех, при этом в Европе обсуждают необходимость предоставления подросткам права на смену пола до совершеннолетия, а в Иране власти закрывают глаза на "внезапную" смерть девушки, которую полиция морали задержала за неправильное ношение хиджаба. Почему государства, которые сознательно и принципиально не соблюдают нормы Декларации прав человека, не исключают из ООН?

– Во-первых, нельзя общество поставить на плиту и сварить как суп "до готовности", чтобы оно превратилось из агрессивно-средневекового в более демократичное. Изменение представления отдельных государств о нормах права и права человека в частности – это вопрос эволюции. Впрочем, стандарты, изложенные во Всеобщей декларации, получили инструмент защиты в виде Европейского суда по правам человека.

Уже сейчас у граждан разных по уровню демократии государств есть понимание права на справедливое судебное разбирательство и права на свободу и личную неприкосновенность. Для понимания: 85% всех дел в ЕСПЧ касается именно этих двух статей.

Во-вторых, исключение из ООН не может являться инструментом влияния, ведь это никоим образом не отразится на государстве, к которому будет применена эта санкция. Она ничего от этого не потеряет, просто будет изолирована. Мы потеряем площадку коммуникации и хоть какой-то контроль за ситуацией.

Собственно, именно это произошло с Россией в 2014 году, когда в Совете Европы подняли вопрос об ее исключении или подвешивании статуса. Первым шагом стало лишение права голоса членов парламентской делегации из РФ. Опустим тот момент, что они все еще могли приобщаться к дискуссиям, выступать, продвигать свою позицию, но в силу своей ограниченности просто перестали туда ездить. Обиделись.

В июне 2019 года, после многочисленных требований РФ вернуть ей право голоса, это произошло. Мы пытались сорвать это решение, но не удалось. Как выяснилось, деньги не пахнут даже для Совета Европы. Кремлевский шантаж прекращением уплаты ежегодного взноса (одного из самых больших по размеру среди всех членов) сработал. По тому же пути пошла Турция с ее Северным Кипром, статус которого не признан на мировом уровне, ведь это незаконная оккупация.

Практически у каждой страны есть свои трудности с соблюдением той или иной нормы Декларации прав человека. Исключив всех из ООН, мы не решим проблему, а наоборот потеряем возможность повлиять на нее.