Финляндия отказалась выдавать Украине известного россиянина-нациста: причина удивляет

Финский суд решил освободить боевика

Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции в Украину члена ДШРГ "Русич" Яна Петровского, воевавшего против Украины. Боевик проживал в Финляндии под вымышленным именем Воислав Торден.

Фины считают, что в украинской тюрьме могут нарушаться права Петровского. Об этом сообщило в пятницу,8 декабря, издание Helsingin Sanomat.

В частности, отмечается, что условия в украинских тюрьмах еще больше ухудшились во время полномасштабной войны и могут представлять угрозу жизни и здоровью. Кроме того, возможны пытки и насилие в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

Ян Петровский

Также суд постановил, что задерживать Петровского с целью экстрадиции больше не имеет смысла и потребовал освободить его, если нет других оснований для заключения.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российская неонацистская группировка "Русич" отказалась воевать против украинцев, — все из-за задержания в Финляндии ее командира Яна Петровского.