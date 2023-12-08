Фінляндія відмовилася видавати Україні відомого росіянина-нациста: причина дивує

Фінський суд вирішив звільнити бойовика

Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції в Україну члена ДШРГ "Русич" Яна Пєтровського, який воював проти України. Бойовик проживав у Фінляндії під вигаданим ім’ям Воїслав Торден.

Фіни вважають, що в українській в’язниці можуть порушуватись права Петровського. Про це повідомило у п’ятницю, 8 грудня, видання Helsingin Sanomat.

Зокрема, зазначається, що умови в українських в’язницях ще більше погіршилися під час повномасштабної війни та можуть становити загрозу життю та здоров’ю. Крім того, можливі тортури та насильство щодо осіб, підозрюваних у співпраці з Росією.

Ян Пєтровський

Також суд ухвалив, що затримувати Пєтровського з метою екстрадиції більше немає сенсу і зажадав звільнити його, якщо немає інших підстав для ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російське неонацистське угруповання "Русич" відмовилося воювати проти українців, — все через затримання у Фінляндії її командира Яна Пєтровського.