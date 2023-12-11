Начались чистки? В российской армии арестовывают генералов – СМИ

Учитывая потери во время провальных штурмов, поиск виновников – логичный процесс

На фоне многочисленных провальных попыток штурмовать украинские позиции по разным направлениям в российской армии начались чистки. Дошло уже даже до генеральского состава, на что обратили внимание даже российские "военкоры".

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram. По его словам, это вполне логичный процесс.

"Вполне логично — это должно было произойти рано или поздно. Соотношение потерь всего — от людей к технике — не может не привести на путь поиска виновных. Следовательно, началось", — заключил он.

Также Андрющенко напомнил, что в начале декабря 2023 у российских террористов появились "штурмовые офицерские отряды" – своеобразный аналог штрафного батальона. Только вот этот "штрафбат" предназначен в первую очередь для офицеров.

"Теперь за провалы генералов, отказников и дезертиров пачками бросают в мясной штурм. Называя это "штурмовым подразделением". Полная аллюзия Второй мировой", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты имеют дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-то успехов.

Маниакальное желание российских террористов любой ценой окружить Авдеевку – это следствие того, что они поставили себе определенную цель. А хотят они захватить большое количество украинских военных и забрать в качестве трофеев западную технику.