Лучший подарок на свадьбу: украинцев просят приобрести дрон для защитника

Военнослужащий говорит, что донаты на беспилотник будут лучшим подарком на свадьбу

Аэроразведка 67 бригады, которая сейчас выполняет боевые задачи в Донецкой области, просит украинцев помочь в приобретении дрона DJI Mavic 3T с тепловизором. Важен каждый донат, даже самый маленький.

Сбор на дрон организовал доброволец из Киева Владимир. Он утверждает, что такой беспилотник поможет сохранить жизни бойцам его подразделения.

Донаты от украинцев станут лучшим подарком на свадьбу, ведь военный собирается жениться в конце декабря. Всего нужно собрать 205 тысяч гривен. Защитнику пока удалось собрать более 66 тыс. грн.

Ускорить сбор может каждый из нас. Поддержите его удобным донатом и поделитесь ссылкой со своими родными и близкими. Помните, что маленьких донатов не бывает и каждая гривна имеет значение.

Поддержать сбор для 67 бригады можно двумя путями: сделать платеж по номеру карты или же задонатить на банку Monobank.

Номер карты: 5375 4112 1251 0049

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/7eNNyxJPxx

Ранее "Телеграф" писал о сборе для сотни "Белые демоны" батальона "Карпатская Сечь". Бойцам, выполнящим задачи в Луганской области, тоже нужен DJI Mavik 3 с тепловизором. Им уже удалось собрать более половины от нужной суммы.