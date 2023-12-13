Коалиция по усилению ПВО Украины начала работу: подробности первой конференции в Берлине

Главной целью CCIAMD является координация развития в Украине совместимой с НАТО архитектуры противовоздушной обороны

В немецком Берлине 12-13 декабря 2023 года состоялась первая конференция в рамках Коалиции по усилению противовоздушной и противорактерной обороны (CCIAMD) Украины. На заседании присутствовали 70 участников из 22 стран-партнеров, а также представители Евросоюза и Североатлантического альянса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии. Целью Коалиции является развитие в Украине архитектуры противовоздушной обороны, которая будет совместимой с североатлантической.

Основной задачей первой встречи в рамках CCIAMD было создание общего понимания организации поддержки официальному Киеву. Участники сосредоточились на разработке первых шагов, которые обсуждались в рабочих группах трех тематических блоков: "Командная структура", "Системы" и "Тренировки/обучение".

Напомним, что 22 ноября 2023 года состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Тогда Франция и Германия заявили о готовности взять на себя руководство в CCIAMD.

Западные страны активно помогают Украине "закрыть небо" от российских ракет и дронов. Ранее немецкий премьер Олаф Шольц пообещал передать вторую систему ПВО Patriot, а власти Норвегии ― ЗРК NASAMS.

Ранее "Телеграф" писал о создании Коалиции дронов. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.