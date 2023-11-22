Усиление ПВО перед зимой и помощь на фронте: первые итоги "Рамштайна"

Лидерство в коалиции ПВО по Франции и Германии

Союзники создадут коалицию с ПВО для Украины перед зимой, таковы первые итоги 17-го заседания союзников в формате Рамштайн. Председатель Пентагона Ллойд Остин, на днях находившийся в Киеве, призвал предоставить средства противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев.

Что получит Украина

Так, Остин заявил, что поскольку Украине приходится вызов пройти через очередную зиму войны, то группе нужно предоставить средства противовоздушной обороны. российские атаки на инфраструктуру Украины могут означать страдания и смерть.

Относительно коалиции ПВО Остин заявил:

"Я ценю лидерство Германии и Франции в организации этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое виртуальное обсуждение коалиции. И мы собираем ресурсы со всей Контактной группы, чтобы поддержать эти усилия", — заявил Остин.

Кроме того, в центре внимания была помощь войскам на фронте.

Перед Рамштайном США объявили о пакете помощи на 100 миллионов долларов. Это извлечение оборудования из составов Министерства обороны, включая систему HIMARS и боеприпасы, ракеты Stinger, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряжение для холодной погоды.

Германия в последнем пакете выделила 1,4 миллиарда долларов в последнем пакете (об этом вчера сказал министр обороны Германии Писториус). Пакет включает в себя критически необходимые системы противовоздушной обороны и 155-мм боеприпасы.

На сайте правительства ФРГ говорится, что в пакет вошли 20 бронемашин Marder вместе с боекомплектом. Также в пакет военной помощи вошли:

1 танк для разминирования Winsent-1;

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

2380 снарядов 155 мм калибра;

2428 криптофонов (телефоны с шифрованием);

2 тягача 8x8 HX81;

2 полуприцепа;

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

2 кареты скорой помощи.

Резонансные заявления

Министр обороны Украины Рустем Умеров на открытии встречи сказал, что россия с момента последней встречи в рамках формата Рамштайн — шесть недель назад — потеряла практически 36 тысяч своих солдат.

"россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять москва, — это сила. И мы хорошо выучили этот язык", — отметил чиновник.

В свою очередь Остин сегодня был достаточно резким в отношении российского диктатора владимира путина. Он вспомнил слова президента Джо Байдена: когда тираны не платят высокую цену за агрессию, они продолжают угрожать миру.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где такие "хулиганы", как путин, могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. И мы отказываемся разрешить автократам, полагающимся на силовые репрессии внутри страны и силовое принуждение за границей, диктовать форму глобальной безопасности. Мы собрались, поскольку разделяем видение свободного, открытого, преуспевающего и безопасного мира. И я горжусь, что Контактная группа выделила более 80 млрд долларов на помощь Украине. Наше единство посылает путину четкий сигнал, что он не сможет пережить нас или победить в соревнование воли", — отметил он.

По его словам, сейчас пути вынуждены искать поддержки в Иране и Северной Корее, а в октябре делегация террористов ХАМАС посетила москву.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЕС подготовил план гарантий безопасности для Украины.