"Может стать ключом к победе": в США рассказали, как разрушить Крымский мост

Ничто другое не способно так быстро переломить ход войны

Уничтожение Крымского моста может стать ключом к победе Украины – не только в Крыму, но и в войне в целом. Однако разрушение моста — непростая задача.

Об этом сказано в аналитической публикации Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, Леда Клоски, профессора гражданского строительства в Военной академии США, Роберта Персона, доцента кафедры международных отношений Военной академии США и Эрика Уильямсона, почетного профессора гражданского строительства. Она опубликована в Foreign Affairs.

Самым надежным способом полного разрушения Крымского моста был бы инженерный снос с использованием зарядов взрывчатого вещества, заложенных непосредственно на мост в критических точках, как это делается во время контролируемого гражданского сноса. Но для этого необходим беспрепятственный доступ к мосту, которого нет у украинских вооруженных сил, поэтому единственным методом остается атака по мосту немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Отмечается, что ни одно событие не смогло бы быстрее переломить ход войны, перезагрузить ситуацию и восстановить уверенность в способности Киева победить, чем нанесение ущерба мощнейшему символу российской оккупации Украины – Крымскому мосту. Однако сделать это непросто — мост спроектирован для того, чтобы выдерживать интенсивное движение. Его размер, сила и долговечность дали ему возможность выстоять, несмотря на неоднократные ракетные атаки Украины.

Для того, чтобы навсегда вывести из строя или Крымский мост, ВСУ необходимо большое количество мощных высокоточных ракет. Потребуется массированный ракетный залп, чтобы сокрушить мощную российскую противоракетную оборону в оккупированном Крыму и нанести удар по нескольким уязвимым местам моста одновременно, или по одному критическому элементу неоднократно.

В любом случае для выведения Крымского моста из строя, требуется много современных ракет, включая ракеты армейской тактической ракетной системы (ATACMS) американского производства и немецкие ракеты Taurus. Пока их нет, мост, скорее всего, продолжит обеспечивать российских оккупантов в Украине, сказано в публикации.

Как сообщал "Телеграф", спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться и он обязательно будет разрушен. Произойдет это тогда, когда в этом будет необходимость.